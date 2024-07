Episch: Sky zieht nächsten Serien-Blockbuster an Land

Kunden des Pay-TV-Senders Sky und des zugehörigen Streamingdienstes Wow dürfen sich in den kommenden Wochen auf einige spannende Serien-Neustarts freuen. Zum Beispiel auf die dritte Staffel der gefeierten Top-Serie „Resident Alien“, auf die Rückkehr der Turtles und sogar Zorro erlebt ein Comeback. Und jetzt kündigt Sky noch eine weitere Top-Serie als Neustart an: „Dune: Prophecy“.

„Dune: Prophecy“: Eine Reise in die Vergangenheit

Die frische Produktion spielt, inspiriert vom Roman „Sisterhood of Dune“, im weitläufigen Universum von Dune, erschaffen von Autor Frank Herbert. Rund 10.000 Jahre vor dem im 2021 erschienenen Film thematisierten Aufstieg von Paul Atreides folgt die Geschichte zwei Harkonnen-Schwestern, die Mächte bekämpfen, die die Zukunft der Menschheit bedrohen. Dafür gründen sie die sagenumwobene Sekte „Bene Gesserit“.

Sechs Episoden stehen auf der Agenda, die Dreharbeiten begannen bereits Ende 2022. Neben Olivia Williams („The Crown“) wird Emily Watson eine der Hauptrollen spielen. Die in London geborene Schauspielern wurde bereits zweimal für ihre Schauspiel-Kunst für einen Oscar nominiert. Showrunnerin und ausführende Produzentin in „Dune: Prophecy“ ist Alison Schapker („Lost“, „Westworld“). Die aus Tübingen stammende Anna Foerster führte in mehreren Episoden der neuen Serie Regie.

Bei „Dune: Prophecy“ handelt es sich um eine Co-Produktion von HBO und Legendary Television. Legendary produzierte auch bereits die erfolgreiche und mit sechs Oscars ausgezeichnete Filmreihe. Den Auftrag für die Serien-Umsetzung gab es schon im Jahr 2019, doch zahlreiche Probleme wie die Corona-Pandemie bremsten die Produktion immer wieder aus. Jetzt steht aber endlich ein Starttermin fest.

Neuer Trailer für neue Sky-Serie jetzt verfügbar

Einen Trailer zum neuen Serien-Blockbuster aus dem Dune-Kosmos kannst du jetzt übrigens unter anderem bei YouTube sehen. Neben Science-Fiction wird auch das Drama-Genre bedient. Voraussichtlich Ende 2026 wird mit „Dune 3: Messiah“ ein weiterer Film des Franchise im Kino zu sehen sein.