Bald bei Sky: Die fast perfekte Serie startet neu durch

Wenn es um so etwas wie einen Geheimtipp im Serien-Kosmos geht, gehört „Resident Alien“ zweifelsohne dazu. Die Produktion aus dem Hause UCP, einer Abteilung der Universal Studio Group, in Kooperation mit Amblin TV und Dark House Entertainment kommt in der Internet Movie Database (IMDb) auf beachtliche 8,1 von 10 möglichen Punkten. Und das liegt vermutlich daran, dass die Serie einen fast schon perfekten Mix aus Komödie, Drama und Science Fiction unter einem Dach vereint. Jetzt startet bei Syfy, unter anderem auch zu sehen für alle Kunden von Sky, die dritte Staffel von „Resident Alien“ durch.

„Resident Alien“: Staffel 3 kurz vor dem Start

Ab dem 18. Juli 2024 kannst du bei Sky die neuen Episoden sehen. Immer donnerstags um 21 Uhr startet eine neue Folge im linearen Fernsehen, ehe anschließend auch eine Nutzung auf Abruf möglich ist. Im Mittelpunkt steht der Außerirdische Harry (Alan Tudyk), der nach einem Absturz die Identität eines Arztes in einer Kleinstadt in Colorado annehmen muss, um sich dort unter die Menschen zu mischen. Während er versucht, seine geheime Mission auf der Erde zu erfüllen, ist er gezwungen, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass die Menschen es vielleicht dort wert sind, gerettet zu werden.

Bald bei Syfy zu sehen: Staffel 3 von „Resident Alien“.

Darum geht es in Staffel 3

In der dritten Staffel schwört Harry, mit General McCallister (Linda Hamilton) zusammenzuarbeiten, um die Erde von den Grey-Aliens zu befreien. Eine Aufgabe, die noch schwieriger wird, als er entdeckt, dass auch der Grey-Hybrid Joseph (Enver Gjokaj) einen Job in der Stadt angenommen hat. Er ist nicht weniger als der neue Deputy. Und Joseph ist nicht das einzige Hindernis, das Harry zu überwinden hat. Denn Harry kämpft auch damit, sein Geschäft und sein Privatleben unter einen Hut zu bringen, als er sich zum ersten Mal verliebt.

„Resident Alien“ basiert auf dem gleichnamigen Comic von Peter Hogan und Steve Parkhouse. Einen englischsprachigen Trailer zur dritten Staffel der Serie findest du bei YouTube.