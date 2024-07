Stranger Things: Schlechte Nachrichten für die fünfte Staffel

Die Film- und Fernsehindustrie befindet sich aufgrund der Streiks im vergangenen Jahr noch immer im Verzug. Von den Auswirkungen des Streiks sind auch einige Netflix-Produktionen betroffen, unter anderem gehört auch die beliebte Serie Stranger Things dazu. Doch was bedeutet das jetzt für die heiß erwartete fünfte Staffel der Serie? Wie lange müssen Fans auf die letzte Staffel warten?

Stranger Things Staffel Fünf

Die vierte Staffel von Stranger Things kam bereits 2022 raus. Für Netflix war sie ein großer Erfolg und die Serie erfreut sich aktuell sehr positiver Bewertungen. Satte 95 Prozent der Zuschauer gaben bei Google an, die Serie zu mögen. 2023 sollten dann eigentlich die Dreharbeiten an der fünften Staffel beginnen. Dazu kam es jedoch nicht, da Autoren und Schauspieler die Film- und Fernsehindustrie mit einem Streik lahmlegten. Nach fast fünf Monaten endete der Arbeitskampf im Oktober 2023, doch die Dreharbeiten der fünften Staffel fingen erst im Februar 2024 an.

Trotz der massiven Verzögerungen hofften einige Fans auf eine Veröffentlichung der fünften Staffel noch in diesem Jahr. Jetzt hat Netflix jedoch offiziell bestätigt, dass Fans sich noch einige Zeit lang gedulden müssen. Die fünfte Staffel von Stranger Things steht nämlich erst im nächsten Jahr auf dem Programm. Ein genaues Veröffentlichungsdatum ist allerdings noch nicht bekannt. Ob es sich also um den Anfang, oder um das Ende des Jahres handelt, ist unklar.

Im kommenden Jahr plant Netflix die Veröffentlichung mehrerer interessanter Projekte. Neben der letzten Staffel von Stranger Things kannst du dich außerdem auf eine neue Staffel von Wednesday, One Piece und mehr freuen. Des Weiteren ist die ferne Veröffentlichung der letzten Staffel vielleicht auch etwas Gutes. Die Produzenten der Staffel haben so mehr Zeit, das Ende der Serie so zu gestalten, dass es den Erwartungen der Fans gerecht wird.

In der Zwischenzeit hat Netflix zudem viele Serien im Angebot, bei denen sich das Schauen lohnt. Dazu gehört beispielsweise Sweet Tooth. Die finale Staffel der Serie wurde vor Kurzem veröffentlicht und ist eine klare Empfehlung unsererseits.