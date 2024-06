Netflix: Diese Serie solltest du jetzt unbedingt schauen

Sweet Tooth erzählt die Geschichte von Gus, einem jungen Hybriden, der versucht, seinen Weg in der Welt zu finden. Hybriden sind Kinder, die nach dem Ausbruch des verheerenden H5G9-Virus auf die Welt kamen. Das Besondere an ihnen ist, dass sie tierische Züge besitzen und somit keine reinen Menschen sind. Aufgrund ihrer Immunität gegen das H5G9-Virus glauben manche Menschen, dass sie Schuld am Ausbruch der Krankheit sind, die 95 Prozent der Weltbevölkerung auslöschte. Aktuell gibt es bereits zwei Staffeln der Serie bei Netflix, die das Publikum begeistern konnten. Doch schon am 6. Juni kommt die dritte und letzte Staffel der Serie raus. Hier erfährst du, worauf du dich freuen kannst.

Sweet Tooth Staffel 3

Die dritte Staffel von Sweet Tooth wird zugleich auch die letzte Staffel der Serie sein. Das war jedoch auch von Anfang an so geplant. Sweet Tooth ist somit eine der wenigen Serien bei Netflix, die ein richtiges Ende hat. Gerade jetzt lohnt es sich also, die Serie neu anzufangen, oder die letzten Episoden noch einmal anzuschauen. Doch was genau erwartet dich in der dritten Staffel?

Der Antagonist der zweiten Staffel, General Abbot, konnte von Gus und seinen Freunden besiegt werden. Damit ist die Reise von Gus jedoch noch längst nicht beendet. Seit Beginn der Serie sucht er nämlich nach seiner Mutter, Birdie, die sich irgendwo in Alaska befindet. Dort versucht sie, den Ursprung des tödlichen H5G9-Virus zu finden, um so die Seuche zu besiegen. Gemeinsam mit Jepperd, Becky und Wendy macht sich Gus also einmal mehr auf die Suche nach seiner Mutter. Auch Dr. Singh schließt sich der Gruppe an. Er hat jedoch eine gefährliche Theorie zu Gus und seiner Rolle beim Unschädlichmachen des Virus.

Gemeinsam mit seinen Freunden reist Gus nach Alaska.

Die eisige Kälte von Alaska ist nicht die einzige Gefahr, der sich Gus und seine Freunde stellen müssen. Die wilden Wolfsjungen sind eine Gruppe, die die menschliche Geburt weiterführen wollen. Auch sie sehen in Gus die Lösung ihrer Probleme. Doch Alaska birgt auch neue Freunde, auf die Gus trifft. Dazu gehören unter anderem Siana und ihre hybride Tochter Nuka. Die dritte Staffel der Serie stellt Gus und seine Freunde auf die Probe. Ihre Schicksale werden miteinander verwoben und die Zeit, um Antworten zu finden, läuft ab. In der dritten Staffel wird darüber entschieden, wie die Zukunft der Menschen und Hybriden aussieht.

Wo kann ich die Serie schauen?

Du kannst Sweet Tooth bei Netflix streamen. Die erste und zweite Staffel kannst du dort schon jetzt anschauen. Die dritte Staffel ist ab dem 6. Juni verfügbar. Wir wissen bereits, dass auch die dritte Staffel insgesamt acht Episoden haben wird. Eine Episode von Sweet Tooth hat eine Länge von etwa 50 Minuten.