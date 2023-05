Netflix: Die Fortsetzung dieser genialen Serie solltest du nicht verpassen

„Sweet Tooth“ ist schnell zu einer der beliebtesten Serien bei Netflix geworden. Bewertungen der Serie sind durchweg positiv, was bei Netflix eher selten passiert, wenn man die schiere Menge an Content in Betracht zieht. Die Serie basiert auf der gleichnamigen DC-Comicreihe und wird unter anderem von Susan Downey und Robert Downey Jr. produziert. Doch das ist nicht das Einzige, was diese Serie zu einem so großen Erfolg macht, dass es nun eine zweite Staffel gibt.

Worum geht es in Sweet Tooth?

Die Welt von Sweet Tooth wird von ganz besonderen Wesen bewohnt: Es handelt sich dabei um die Hybriden. Sie vereinen menschliche und tierische Züge, was sie zu etwas Besonderem macht. Im Vordergrund der Serie steht Gus, ein Mensch-Hirsch-Junge. Während sich eine neue, tödliche Welle einer Seuche ausbreitet, werden Gus und weitere Hybriden gefangen gehalten. Dr. Aditya Singh möchte unbedingt seine infizierte Frau retten und benutzt dafür die jungen Hybriden als Versuchsobjekte in seinen Experimenten.

Gus möchte seine Freunde schützen und willigt deswegen ein, Dr. Singh zu helfen. Für ihn beginnt so eine düstere Entdeckungsreise, auf der er neue Erkenntnisse über seine Herkunft und die Rolle seiner Mutter bei den Ereignissen vor dem Zusammenbruch sammelt. Außerhalb des Reservats versuchen Tommy Jepperd und Aimee Eden währenddessen gemeinsam, die Hybriden zu befreien. Die Partnerschaft der beiden wird jedoch auf die Probe gestellt, als Jepperds Geheimnisse ans Licht kommen. Gus befindet sich auf einem Kollisionskurs mit bösen Mächten, die die Hybriden ein für alle Mal auslöschen wollen.

Sweet Tooth kann begeistern.

Wo kann ich die Serie schauen?

Du kannst die zweite Staffel von Sweet Tooth seit dem 27. April bei Netflix anschauen. Dort findest du auch die erste Staffel, falls du diese noch nicht kennen solltest. Die zweite Staffel umfasst acht Episoden. Für Fans der Serie gibt es zudem großartige Neuigkeiten: Laut GQ wurde die dritte Staffel von Sweet Tooth bereits in Neuseeland gedreht. Allerdings endet die Serie auch nach dieser dritten Staffel.

Mehr Serien? Netflix offenbart packende Neuheiten

Dies ist jedoch kein schlechtes Ende: Viele Netflix-Serien werden abgesagt, bevor sie es je zu einem runden Abschluss schaffen. Sweet Tooth scheint jedoch zu einer Serie zu werden, die vollständig bei Netflix geschaut werden kann und hoffentlich zu einem runden Abschluss führt.