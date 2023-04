Netflix: Diese erfolgreiche Serie verkündet eine neue Staffel

Die Sci-Fi-Serie Black Mirror ist bereits seit 2016 auf Netflix. In jeder einzelnen Folge der Anthologieserie wird eine in sich abgeschlossene Geschichte präsentiert. Es wird öfters davon erzählt, wie unsere Welt und Gesellschaft in der Zukunft aussehen könnte, dies sind dann meist verrückte und unangenehme Gedankenspiele.

Netflix: Produzent versichert Veränderung

Mittlerweile ist es ganze vier Jahre her, dass Netflix die fünfte Staffel von Black Mirror veröffentlicht hat. Die ersten Folgen der neuen sechsten Staffel sollen nun im Juni eintreffen. Charlie Brooker, einer der Produzenten, versichert eine aufregende Staffel, so das Online-Magazin Moviepilot. Brooker erklärte beim Netflix Tudum-Event seine Herangehensweise: „Teils als Herausforderung, teils um die Dinge sowohl für mich als auch für den Zuschauer frisch zu halten, habe ich diese Staffel damit begonnen, einige meiner eigenen Grundregeln bewusst auf den Kopf zu stellen.“

Doch für die sechste Staffel verspricht Brooker jetzt schon eine Veränderung. „Neben einigen der bekannteren Black Mirror-Tropen haben wir dieses Mal auch ein paar neue Elemente, darunter einige, von denen ich zuvor geschworen habe, dass ich sie niemals in die Serie einbauen würde. Die Geschichten sind tonal immer noch durch und durch Black Mirror – aber mit einigen Wagnissen und mehr Abwechslung als je zuvor.“

Netflix: Bekannte Gesichter in der neuen Staffel

In der sechsten Staffel werden neue Gesichter, wie Breaking Bad-Star Aaron Paul vertreten sein und viele weitere namhafte Schauspieler. Wann genau im Juni bei Netflix die sechste Staffel startet, ist bislang unklar. Seine großen Produktionen veröffentlicht der Streamingdienst immer freitags. Aber ob das auch so bei der neuen Staffel von Black Mirror sein wird, wird sich zeigen. Hier kannst du dir den Trailer zur sechsten Staffel von Black Mirror anschauen.