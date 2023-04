Horror-Serie jetzt auch in Deutschland: Hier siehst du die neue Staffel

In der elften Staffel der Grusel-Serie American Horror Story wird sich alles um einen brutalen Serienkiller in New York City drehen. Bereits im Herbst des vergangenen Jahres lief die elfte Staffel in den USA und die Deutschlandpremiere folgte bei ProSieben Fun. Die neuen Folgen könnt ihr seit Dienstag, den 19. April 2022 bei Disney+ streamen.

American Horror Story: New York City

„American Horror Story: NYC“ spielt zu Beginn der Aids-Krise im New York City der 1980er-Jahre. Ein Journalist (Joe Mantello) und sein Partner (Russel Tovey), der bei der Polizei arbeitet, stehen im Zentrum der Staffel. Doch als ein teuflischer Serienmörder beginnt, Homosexuelle in der Stadt auf grausame Art und Weise zu ermorden, wollen beide versuchen, den Fall aufzuklären. Dabei geraten sie selbst in große Gefahr.

Wie beispielsweise in der Staffel „Asylum“ (Staffel 2) oder 1984 (Staffel 9), gehörte auch jetzt ein brutaler Serienkiller zur Grundhandlung. Nach der neuen New-York-Staffel ist die Serie abermals noch lange nicht vorüber, denn Staffel zwölf sowie Staffel 13 wurden bereits bestätigt. Ein Blick in das Serien-Spin-Off, welches auch bei Disney+ verfügbar ist, würde sich deswegen lohnen.

Disney+: Bekannte Gesichter in der neuen AHS-Staffel

Bislang erzählte jede Staffel von „American Horror Story“ eine abgeschlossene Geschichte, somit ist es üblich, dass verschiedene Darsteller in neuen Rollen zurückkehren. In der neuen Staffel findet ein Wiedersehen mit Zachary Quinto, Billie Lourd und Dennis O’Hare statt. Alle drei Schauspieler traten schon früher prominent in der Serie auf. Zudem ist auch die berühmte Musical-Darstellerin Patti LuPone wieder dabei. Aber auch Sarah Paulson und Jessica Lange sind ein Teil der Besetzung. Beide Schauspielerin zählen zu den Serien-Urgesteinen.