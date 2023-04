Nächste Netflix-Serie abgesägt: Hier folgt keine weitere Staffel

Immer wieder landet Streaming-Dienst Netflix mit der Absetzung von Serien in den Schlagzeilen. Während das grundlegende Problem seit Beginn des Streaming-Anbieters besteht, scheint die Masse an abgesetzten Serien innerhalb der letzten Monate deutlich zuzunehmen. Immer mehr Fans müssen um die Fortsetzung ihrer Netflix-Serien bangen.

Nächste Netflix-Serie abgesetzt: „Sex/Life“ endet nach Staffel 2

Auf eine Fortsetzung der Netflix-Serie „Sex/Life“ werden Zuschauer vergeblich warten. Und das, obwohl die Erotik-Serie als beliebt unter den Nutzern galt. Serienschöpferin Stacy Rukeyser schien bereits Vorstellungen für eine dritte Staffel ihrer Geschichte zu haben. Noch vor ein paar Wochen teilte sie in einem Interview mit Variety mit, dass sie das Ende von Staffel 2 keineswegs als Serienfinale betrachtete. Was zu der Absetzung der Serie geführt hat, behält Netflix für sich. Hauptdarstellerin Sarah Shahi kritisierte jedoch bereits, wie sich die Produktion von Staffel 2 hinter den Kulissen verändert hatte. In dem Podcast „Not Skinny But Not Fat“ beklagte sie die mangelnde Unterstützung, die man ihr im Vergleich zur ersten Staffel zuteilwerden ließ. Womöglich war für Netflix bereits während der Dreharbeiten zu Staffel 2 klar, dass eine dritte Staffel nicht folgen sollte. Das wäre eine Erklärung dafür, warum es einen derartigen Unterschied zwischen den Dreharbeiten der ersten und zweiten Staffel gab.

Die Äußerung eines Netflix-Sprechers, der das Absetzen der Serie kommentierte, lässt darauf schließen. Er äußerte gegenüber der „Entertainment Weekly“, dass Staffel 2 von „Sex/Life“ ein zufriedenstellendes Happy End für die Hauptcharaktere lieferte, sodass Zuschauer einen vernünftigen Abschluss für die Netflix-Serie erhalten. Das spricht dafür, dass Netflix womöglich bereits bei der Planung von Staffel 2 damit kalkulierte, die Serie dort enden zu lassen. Ob es sich dabei jedoch um ein festes Vorhaben handelte oder der Streaming-Anbieter aus vergangenen Absetzungen gelernt hat, mit besseren Staffelenden zu kalkulieren, lässt sich jedoch nicht zweifelsfrei feststellen.

„Sex/Life“ ist die dritterfolgreichste Serie auf Netflix

Die Serie wurde von dem Buch „44 Chapters About 4 Men“ inspiriert. „Sex/Life“ handelt von Billie Connelly (Sarah Shahi), einer Hausfrau, die darum kämpft, eine hingebungsvolle Partnerin für ihren Mann Cooper (Mike Vogel) zu bleiben, während sie von wilden Erinnerungen an ihre alte Flamme Brad Simon (Adam Demos) heimgesucht wird. Das Chaos scheint perfekt, als sich ihr verwegener Ex-Freund wieder in ihr Leben tritt. Staffel 1 der Serie entwickelte sich zu einem viralen Hit nach einer völlig entblößten Duschszene mit Schauspieler Adam Demos, die von über 67 Millionen Haushalten innerhalb von nur 28 Tagen angesehen wurde. Trotz schlechter Kritiken wurde die Serie damit zur am dritthäufigsten gestreamten Serie auf Netflix. Lediglich „Bridgerton“ und „The Witcher“ konnten die Quoten der ersten Staffel toppen.