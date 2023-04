Mega-Ankündigung: Kult-Serie bekommt Fortsetzung

Die Überraschung war groß, als Warner Bros. Discovery unter der Woche den Start des Streamingdienstes Max verkündete. Dort sollen alle Inhalte zusammengefasst werden, die bisher bei HBO Max und Discovery+ laufen. In den USA geht es bereits am 23. Mai los, ab Herbst sollen lateinamerikanische Märkte folgen. In Europa ist ein Start hingegen erst im Laufe des kommenden Jahres geplant. Wahrscheinlich aber nicht in Deutschland, denn hierzulande ist auch HBO Max noch nicht nutzbar. Verträge mit Sky und RTL verhindern das, wie das Branchenportal DWDL.de zu berichten weiß. Gesichert sind aber erste hochinteressante Inhalte, die bei Max laufen sollen. „The Big Bang Theory“ spielt dabei eine zentrale Rolle.

Auf „Harry Potter“ folgt Fortsetzung von „The Big Bang Theory“

Neben einer „Harry Potter“-Serie wird es nämlich auch ein neues Projekt aus dem Kosmos der Comedy-Kultserie geben. Die Serie soll auf der Handlung des Originals basieren und wird derzeit bereits von Max und dem ausführenden Produzenten Chuck Lorre entwickelt, heißt es in einer Mitteilung von Warner Bros. Discovery. Konkrete Details zu der Fortsetzung sind derzeit aber noch Geheimsache. Es gibt noch keinerlei Informationen zur Handlung und auch nähere Informationen zu den Charakteren sind unbekannt.

Es gilt aber als unwahrscheinlich, dass das neue Projekt mit den Schauspielern des Originals besetzt wird. Gastauftritte von beannten Gesichtern wie Kaley Cuoco (Penny) oder Johnny Galecki (Dr. Leonard Hofstadter) könnten aber möglich sein, schreibt das für gewöhnlich gut informierte Branchen-Blatt Variety. Denn die Fortsetzung soll dem Vernehmen nach in der Gegenwart spielen.

Zweites „TBBT“ Spin-off nach „Young Sheldon“

Die neue Serie wäre nach dem Prequel „Young Sheldon“ die zweite Serie, die aus der Welt von „The Big Bang Theory“ stammt. In „Young Sheldon“ übernimmt Iain Armitage die Hauptrolle. Er spielt den neunjährigen Charakter Sheldon Cooper, der in „The Big Bang Theory“ als hochintelligenter theoretischer Physiker wahren Kultstatus erlangte.

Von „The Big Bang Theory“ wurden zwölf Staffeln mit insgesamt 279 Episoden gedreht. Die Serie war so erfolgreich, dass sie sogar zehn Emmy-Awards gewann. „Young Sheldon“ kommt bisher auf fünf Staffeln. Wo die Fortsetzung von „The Big Bang Theory“ in Deutschland laufen könnte, ist noch Gegenstand von Spekulationen. ProSieben dürfte aber sicherlich als Interessent schon jetzt die Hand heben.