Neu bei Netflix: Ein magischer Film für die ganze Familie

Mythen und Magie begeistern uns seit Anbeginn der Zeit. Schon seit jeher kursieren Erzählungen von fabelhaften Kreaturen und Geschehnissen, für die es keine Erklärung zu geben scheint. Oft ordnen wir diese Geschichten heutzutage der Welt der Fantasie zu und dennoch ziehen sie uns in ihren Bann. Ein neuer Film namens Chupa nimmt dich nun mit in eine Welt, in der ein Mythos die Welt der Fantasie verlassen hat.

Chupa bei Netflix

In Chupa geht es um einen schüchternen Jungen, Alex, der von Kansas City in den USA nach Mexiko reist, um dort Verwandte zu treffen. Seinen Großvater und seine zwei Cousins trifft er dabei zum ersten Mal in seinem Leben. Es dauert ein wenig, bis Alex sich in seiner neuen Umgebung zurechtfindet. Doch kaum ist es so weit, passiert etwas Unglaubliches. In der Scheune seines Großvaters trifft er auf einen jungen Chupacabra.

Er kennt die Mythen rund um das Chupacabra und weiß, dass es sich angeblich um ein gefährliches Wesen handelt, dass es auf die Tiere von Bauern abgesehen hat. Allerdings scheint dieses Chupacabra ganz anders zu sein. Schnell findet Alex heraus, dass es sich nicht etwa um ein Monster, sondern um ein fehlverstandenes Wesen handelt, das gar nicht so verschieden von ihm selbst ist. Ein gefährlicher Wissenschaftler hat es jedoch auf das Chupacabra abgesehen und um es zu beschützen, begibt sich Alex auf das größte Abenteuer seines Lebens. Allerdings fordert dieses Abenteuer ihm einiges ab und seine neu gefundenen Familienbande werden auf die Probe gestellt.

Chupa eignet sich bestens für einen Filmabend mit der ganzen Familie.

Was macht Chupa so besonders?

Chupa erzählt die Geschichte eines schüchternen Jungen, der sich in einer völlig neuen Umgebung zurechtfinden muss. Außerdem geht der Film auf die Familie und die Herausforderungen ein, die innerhalb einer Familie entstehen können. Beim Chupacabra handelt es sich zwar um ein mythisches Wesen, doch der Film schafft es, dieses der Realität näherzubringen. Zudem zeigt der Film, wie unterschiedlich Freundschaften aussehen können und dass Zusammenhalt einen selbst durch die schwersten Zeiten bringen kann.

Wo kann ich den Film schauen?

Chupa ist seit dem 7. April auf Netflix verfügbar. Wenn du ein Netflix-Abo besitzt, dann kannst du den Film dort ab sofort ohne zusätzliche Kosten anschauen. Der Film hat eine Laufzeit von rund 1,5 Stunden, was ihn perfekt für einen ruhigen Filmabend macht. Zudem ist der Film für jede Altersklasse geeignet und erzählt eine Geschichte, die für Jung und Alt spannend ist.