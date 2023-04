Serientipp bei Netflix: Diamanten, Mafia und grenzenlose Spannung

Bei Netflix ist heute eine neue Serie gestartet. Es handelt sich dabei um „Rough Diamonds“, ein Krimidrama, das Spannung verspricht. Dabei schafft es die Serie, sich von der Masse abzuheben und eine Geschichte zu erzählen, die es in dieser Form noch nicht gab.

Rough Diamonds bei Netflix

Die Familie Wolfson hat mit vielen Schwierigkeiten und Auseinandersetzungen zu kämpfen. Als hoch angesehene ultraorthodoxe jüdische Familie in der Diamantenbranche ist das Leben nicht immer einfach. Der jüngste Sohn der Familie nahm sich das Leben und nun kehrt sein verschollener Bruder Noah plötzlich zurück. Noah kehrte der Religion vor langer Zeit den Rücken und fand sich daraufhin in der Verbrecherwelt von London wieder. Nach dem Tod seines Bruders kehrt er nun jedoch nach Antwerpen zurück und sieht sich prompt mit den vielen Problemen seiner Familie konfrontiert.

Das Familienunternehmen steht kurz vor dem Zusammenbruch und die gesamte Familie befindet sich unter der Fuchtel der örtlichen Mafia. Noah versucht verzweifelt, das Unternehmen seiner Familie zu retten, doch die Mafia ist dabei nicht sein einziges Problem. Interne Machtkämpfe seiner Geschwister machen es ihm schwer, das Erbe und die Ehre seiner Familie zu bewahren. Ob Noah es schafft, seiner Familie aus ihrer prekären Situation zu helfen, erfährst du in diesem achtteiligen Krimidrama.

Schafft es Noah, seine Familie zu retten?

Was macht die Serie besonders?

Vor allem das Setting und die Charaktere fallen direkt ins Auge. Ultraorthodoxe jüdische Familien werden in Filmen und Serien eher selten dargestellt und wenn doch, dann oft in einem negativen Licht. Rough Diamonds bricht also hier mit der Norm und rückt eine ultraorthodoxe Familie in den Vordergrund, die nicht die Rolle des Antagonisten übernimmt. So schafft es die Serie, auch in das bereits bewährte Konzept des Krimidramas etwas Neues einzubringen.

Wo kann ich Rough Diamonds schauen?

Rough Diamonds ist seit dem 21. April bei Netflix verfügbar. Es handelt sich hier um eine achtteilige Serie, die laut Netflix die Genres Thriller und Drama vereint. Die Serie ist ab 16 Jahren freigegeben und eignet sich mit einer Gesamtlaufzeit von rund 8 Stunden ideal für ein entspanntes Wochenende. Ob die Serie je eine weitere Staffel bekommt, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt.