Neu bei Netflix: In dieser verrückten Serie ist nichts, wie es scheint

Florida Man, so heißt die neue Serie, die passend zum Wochenende bei Netflix gestartet ist. Bist du mit der Legende des Florida Man vertraut, dann ahnst du vielleicht bereits, was dich in dieser Serie erwartet. Allerdings ist in Florida bekanntlich nichts so, wie es scheint und Florida Man ist in dieser Hinsicht nicht anders. Die Serie vereint Thriller, Comedy und Drama in einem Zusammenspiel, das dich packt und zum lachen bringt.

Florida Man bei Netflix

Ein Ex-Cop sieht sich dazu gezwungen, in seinen Heimatstaat Florida zurückzukehren. Er selbst ist in einer Abwärtsspirale gefangen und muss nun auch noch die weggelaufene Freundin eines Gangsters aus Philadelphia ausfindig machen. Eigentlich sollte seine Reise zurück in die Heimat nicht mehr als ein schneller Ausflug sein, doch schnell stellt sich heraus, dass sich viel mehr hinter der scheinbar einfachen Aufgabe verbirgt. Er muss in lange begrabene Familiengeheimnisse eintauchen und versucht verzweifelt, dabei das Richtige zu tun.

Es dauert jedoch nicht lange, bis er merkt, dass es ein fast völlig aussichtsloses Unternehmen ist, an einem Ort wie Florida das Richtige tun zu wollen. An diesem Ort läuft so viel falsch, dass der Versuch, das Richtige zu tun immer vergeblicher scheint.

In Florida Man ist nichts so, wie es scheint.

Im Internet ist es ein weit verbreiteter Witz: Immer wieder tauchen völlig verrückte Headlines und Geschichten auf, die von den Abenteuern des sagenumwobenen Florida Man erzählen. Es handelt sich dabei jedoch nicht um eine einzelne Person. Der Florida Man steht mittlerweile für viele für völlig absurde und scheinbar unmögliche Geschichten. Die Serie greift diese Internet-Legende auf und baut auf den Stereotypen des Florida Man und seinen verrückten Geschichten auf.

Wo kann ich die Serie schauen?

Florida Man ist am 13. April bei Netflix gestartet. Mit einem Abo kannst du dir die Serie also ab sofort jederzeit anschauen. Zum Cast der Show gehört unter anderem auch Clark Gregg, den du vielleicht bereits als Agent Phil Coulson aus dem Marvel Universum kennst. Aktuell sind sieben Episoden der Serie verfügbar, die eine Laufzeit von jeweils 40-50 Minuten haben. Die Serie ist ab 16 Jahren freigegeben, womit sie sich eher weniger für ein sehr junges Publikum eignet.