Episches Fantasy-Highlight jetzt bei Netflix gestartet

Das Fantasy-Highlight „The Green Knight“ ist ab sofort bei Netflix verfügbar. „The Green Knight“ basiert auf der mittelalterlichen Tafelrunden-Erzählung „Sir Gawain And The Green Knight“. Die Geschichten um König Artus und seine Tafelrunde haben schon viele Verfilmungen gesehen. Doch kein Studio hat sich dem Ritterepos gewidmet, wie diese Interpretation des Independent Studios A24.

„The Green Knight“– dieses Studio steckt hinter dem Fantasy-Hightlight

Die Schöpfer von „The Green Knight“ sind keine Unbekannten. Die Produktionen des Independent Studios A24 sind vielen Filmenthusiasten ein Begriff. Ihr Indie-Studio ist für viele der erfolgreichsten und angesehensten Indie-Produktionen der letzten Jahre zu verantworten. Von Studio 24 stammt unter anderem der aktuelle Oscar-Gewinner „Everything Everywhere All at Once“, den viele als besten Film des Jahres 2022 betiteln. Die Stärken des Studios liegen nicht in einem großen Budget und zahlreichen Special-Effekts, wie man sie bei herkömmlichen Blockbuster-Fantasyfilmen erwartet. Stattdessen zeichnet sich A24 durch eine künstlerische und eigensinnige Note in ihren Filmen aus, die ihre Titel aus der Masse hervorstechen lässt. „The Green Knight“ bildet hierbei keine Ausnahme.

Das Fantasy-Highlight beweist jedoch, dass man keinen teuren Film wie „Der Herr der Ringe“ produzieren muss, um bildgewaltige Szenen für Fantasy-Liebhaber zu schaffen. Als Kulisse für „The Green Knight“ dienten zahlreiche bekannte Drehorte in Irland mit atemberaubenden Burgen und Landschaften, von denen auch zahlreiche andere Fantasy-Produktionen wie „Game of Thrones“ bereits profitierte. So finden sich Aufnahmen des bekannten Cahir Castle sowie des Charleville Forest Castle in den Filmszenen. Ebenso bediente sich „The Green Knight“ Irlands bekanntem Admore-Studio für Innenszenen sowie dem Wicklow County für weitere Landschaftsaufnahmen.

Tafelrunden-Epos anspruchsvoll und neuartig umgesetzt

Man sollte „The Green Knight“ als einen Film auf zwei Ebenen betrachten. Wer den Film vollständig verstehen will, dem wird dies vermutlich nicht beim ersten Durchlauf gelingen. Die Sage um die Tafelrunde versteht sich nicht als gradliniger Fantasyfilm und ebenso wenig als unterhaltsames Märchen. Am besten genießt man ihn, indem man die Geschichte mit allen Wendungen auf sich wirken lässt. Wer sich gern von bildgewaltiger Erzählung unterhalten sehen will, wird mit „The Green Knight“ ebenso auf seine Kosten kommen wie jemand, der sich gern tief in die Handlung eines Films hineindenkt.

Der Film erzählt die Geschichte von Sir Gawain (Dev Patel), König Arthurs eigensinnigem Neffen, der sich vor seiner Familie beweisen will. In der Neujahrsnacht reitet eine baumartige Kreatur auf ihrem grünen Pferd in den Thronsaal von König Arthur (Sean Harris). Dort fordert sie die anwesenden Ritter offen heraus. Einer der anwesenden Ritter dürfe ihm einen Hieb versetzen – jedoch nur unter dem Versprechen, dass der fremde Krieger ein Jahr und einen Tag später einen eben solchen Schlag führen dürfe.

Sir Gawain wittert seine Chance und glaubt, den Herausforderer überlisten und sich zugleich vor den anwesenden Rittern beweisen zu können. Er akzeptiert die Bedingungen des Grünen Ritters und trennt dessen Haupt mit einem Schlag von dessen Schultern. Doch anstatt tot umzufallen, sammelt die Kreator ihren Kopf lediglich ein und reitet lachend davon. Gawain muss für sich entscheiden: Soll er seinem Versprechen nachkommen und sich dem mysteriösen Ritter stellen? Eine fantastische Reise beginnt, die nicht den gradlinigen Verlauf nimmt, den man als Zuschauer vielleicht erwarten würde. Das rund 130-minütige Fantasy-Highlight kannst du direkt bei Netflix streamen.