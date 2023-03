Avatar 2: Schon bald Stream, aber es gibt einen Haken

Der Sci-Fi-Blockbuster von James Cameron „Avatar: Aufbruch nach Pandora“ spielte insgesamt ganze 2,8 Milliarden US-Dollar ein. Dies beförderte den Streifen auf den dritten Platz der finanziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Zudem zeigten sich Kritiker begeistert von der Fortsetzung. Bislang wurde der Film „Avatar: The Way of Water“ mit vier Oscars nominiert. Darunter in der Kategorie „Bester Film„. Erst nach der Veröffentlichung von Filmen wie „Creed III – Rocky’s Legacy“ und „Ant-Man and The Wasp: Quantumania“, ließ der massive Leinwandstart von Avatar, der rund drei Monate hielt, etwas nach.

Avatar 2: Kein kostenloses Streaming?

Auf dem offiziellen Twitter-Account des Films wurde jetzt bekannt gegeben, dass der lang erwartete Streaming-Start fest steht. „Kehre zu Pandora zurück, wann immer du von zu Hause aus willst, nur digital ab dem 28. März. Erhalte Zugang zu über drei Stunden nie zuvor gesehener Extras, wenn du #AvatarTheWayOfWater zu deiner Filmsammlung hinzufügst.“ Die Fans müssten sich eigentlich freuen, denn bald, ab dem 28. März 2023, ist es möglich „Avatar: The Way of Water“ zu streamen. Zudem ist diese Version, dank des Bonusmaterials, länger als drei Stunden.

In dem Tweet deuten sie gleichzeitig unterschwellig an, dass der Science-Fiction-Blockbuster bei Streamingplattformen wie Amazon Prime Video nicht kostenlos erhältlich sein wird. Disney+ geht seit etwa zwei Jahren ein und derselben Strategie nach. Denn gar Marvel-Blockbuster wie „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ und „Thor: Love and Thunder“ sind sechs Wochen nach Kinostart bei dem Mäusekonzern verfügbar und bei anderen Anbietern muss der Abonnent den Film kaufen oder ausleihen. Doch auf den Streaming-Start von „Avatar: The Way of Water“ warten Disney+ Kunden schon seit drei Monaten. Dazu müssen sie ihn bei anderen Anbietern ausleihen oder kaufen.

Avatar wird weiterhin etwas kosten

Der genaue Preis für den neuen Avatar-Film und dem Bonusmaterial wurde noch nicht genannt. Neue Filme bei Amazon Prime Video kosten etwa 15 Euro. Ob und wann der Blockbuster als DVD und Blu-ray erscheint, ist bisher unklar. Dasselbe gilt leider für den Streaming-Start auf Disney+.