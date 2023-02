Disney+ im März: Diese Highlights warten auf dich

Bei Disney+ kommen mehrmals wöchentlich neue Inhalte auf die Plattform. Dabei werden bei Serien mal ganze Staffeln online gestellt, mal nur einzelne Folgen. Immer wieder findest du auch Filme, sogar Blockbuster, unter den Neuerscheinungen. Denn das Disney-Imperium ist weitaus größer, als nur Donald Duck und Mickey Mouse. Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic gehören ebenso zu Disney+ dazu wie Serien und Filme der Disney Kreativstudios, darunter Disney Television Studios (20th Television und ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios und Searchlight.

Der März steht im Zeichen der starken Frauen

Zur Feier des diesjährigen Internationalen Frauentags am 8. März bietet Disney+ dir an, „inspirierende Frauen in aufschlussreichen Dokumentarfilmen kennenzulernen“. Hier kannst du nach Bekunden von Disney „tief einzutauchen in berührende und vergessene Frauengeschichten“ sowie weibliche Stärke in Film und Serien zu erleben. Disney+ sei die Heimat vieler ikonischer weiblicher Hauptdarstellerinnen, egal ob Disney Prinzessinnen, Charaktere aus den Pixar Welten, Marvel Superheldinnen oder Jedi aus einer weit, weit entfernten Galaxis, lässt uns Disney+ in einem aktuellen Pressetext wissen.

Als Beispiele nennt Disney

Der Teufel trägt Prasa

Die Waffen der Frau

Mrs America

Hidden Figures

Marry Poppins‘ Rückkerh

Cruella

Jane

Impact mit Gal Gadot

Reasonable Doubt

Desperate Housewives

„Star Wars: The Mandalorian“ – Staffel 3 – ab 1. März

Die Reise des Mandalorianers durch die Star Wars Galaxis geht weiter. Einst ein einsamer Kopfgeldjäger ist Din Djarin nun wieder mit Grogu vereint. Der Mandalorianer trifft auf alte Verbündeten und neue Feinde, während er und Grogu ihre gemeinsame Reise fortsetzen. Unterdessen kämpft die Neue Republik damit, die dunkle Vergangenheit der Galaxis zurückzulassen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Rye Lane – ab 31. März

„Rye Lane“ ist eine romantische Komödie von Shooting-Star-Regisseurin Raine Allen-Miller mit David Jonsson und Vivian Oparah in den Hauptrollen. Dom und Yas, zwei Mittzwanziger, die das Ende ihrer letzten Beziehungen noch nicht überwunden haben, kommen sich während eines ereignisreichen Tags in Süd-London näher. Dabei helfen sie einander, mit ihren Albtraum-Ex-Partnern fertigzuwerden, und bestärken sich ganz nebenbei darin, dass Romantik noch lange nicht tot sein muss.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Alle Neustarts bei Disney+ im März im Überblick

1. März

Little Demon – Staffel 1 (Star)

Hitlers Schlachtfeld vor Amerika – Staffel 1 (National Geographic)

Hilfe, ich wurde gebissen! – Staffel 1 (National Geographic)

What We Do in the Shadows – Staffel 3 (Star)

Fleishman Is In Trouble (Star)

Abbott Elementary – Staffel 2 (Star)

Star Wars: The Mandalorian – Staffel 3

3. März

Finding Michael (Star)

Ad Astra – Zu den Sternen (Star)

The Punisher: War Zone (Marvel)

Frauen – Vom Mut die Welt zu verändern (National Geographic)

8. März

NYPD Blue – Staffel 10 (Star)

Peppa Wutz – Staffel 1-6 (Star)

15. März

Mach den Unterschied mit Robin Roberts – Staffel 2 (Disney)

17. März

Bono & The Edge: A Sort of Homecoming, with David Letterman (Disney)

The Punisher (Marvel)

Boston Strangler (Star)

22. März

Grown-ish – Staffel 5 (Star)

Der Bergdoktor – Staffel 15 (Star)

Schmugglern auf der Spur – Staffel 3 (National Geographic)

24. März

Niemandsland – The Aftermath (Star)

30. März

RapCaviar präsentiert – Staffel 1 (Star)

31. März

Dr. Doogie Kamealoha – Staffel 2 (Disney)

Rye Lane (Star)

