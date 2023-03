Final Fantasy 16: Neuer Trailer sorgt für Hype

Fans von Final Fantasy 16 freuen sich schon jetzt auf den Release des Spiels, der im Sommer des Jahres ansteht. Immer mehr Infos werden schon jetzt bekannt und sorgen für Vorfreude bei Gamern. Im Rahmen der PAX East 2023 hat Square Enix nun einen Trailer veröffentlicht, der einen Einblick in die wichtigsten Elemente des Spiels erlaubt.

Einblick in die Welt von Final Fantasy 16

Unter anderem erlaubt der neue Trailer einen Einblick in die Spielwelt von Final Fantasy 16. Dieser Einblick zeigt eine sehr abwechslungsreiche Welt mit zahlreichen Orten und Umgebungen, die es zu entdecken gibt. Spieler bekommen ersten Eindrücke in vom Krieg zerstörte Städte, dichte Wälder, Bergketten und sogar ein Vulkan ist zu sehen. Die Spielwelt sieht im Trailer unglaublich schön aus und erfreut sich einer Atmosphäre, die die Herzen von Fans höher schlagen lässt. Klar ist, dass es in Final Fantasy 16 viel zu erkunden und zu entdecken gibt.

In den Kommentaren zum Video drücken viele Spieler ihre Vorfreude und Begeisterung aus. Zwar gibt es auch kritische Stimmen, doch diese scheinen eher eine Minderheit zu sein. Insgesamt scheint die Stimmung nach der Veröffentlichung des Videos sehr positiv zu sein.

Wichtige Spielelemente und Story

Ein weiterer Trailer, der ebenfalls im Rahmen der PAX East 2023 veröffentlicht wurde, erlaubt dir einen Einblick in die vier wichtigsten Elemente des Spiels. Laut Yoshida handelt es sich dabei um die Erzählung, die Charaktere, das visuelle Design und selbstverständlich die Kämpfe.

Der Trailer zeigt Clive in einer Höhle, wo er von seiner Mission erzählt. Kurz darauf wechselt der Trailer zu mehreren Szenen, die ihn in verschiedenen Kämpfen zeigen. Clive kann in diesen Kämpfen verschiedene elementare Fähigkeiten nutzen, die ihm durch die Eikons gewährt wurden. Die Elemente können unter anderem in Waffen integriert werden, um diese noch stärker zu machen. Fans können außerdem einen Blick auf Clive’s engsten Vertrauten, Jill Warrick, erhaschen.

Insgesamt sind Fans begeistert vom Auftritt von Square Enix. Sie loben insbesondere die Transparenz des Studios und die Art, wie das neue Spiel präsentiert wurde. Manche Spieler vergleichen die Präsentation gar mit zwei Freunden, die über ein Projekt reden, welches sie lieben.