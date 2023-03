Pokémon Go Entwickler erfinden Tamagotchi neu: Das ist Peridot

Das Konzept der Tamagotchis ist sehr einfach, du kümmerst dich um ein kleines, virtuelles Tier und spielst mit ihm. Vernachlässigst du es zu sehr, dann stirbt es. Trotz seiner Simplizität hat das Konzept jahrelang begeistern können und ist bis heute bekannt. Niantic, das Studio hinter Pokémon Go, möchte das Konzept jetzt modernisieren und ganz neu auflegen.

Was ist Peridot?

Ein virtuelles Haustier dank AR-Technologie

In Peridot bist du der Besitzer eines virtuellen Tieres. Es handelt sich dabei um fantasievoll gestaltete Wesen, die im Spiel Dots genannt werden. Mit AR-Technologie kannst du dein virtuelles Haustier in die reale Welt projizieren. Viele Spieler kennen das Konzept bereits von anderen AR-Spielen wie Pokémon Go. Die Wesen unterliegen bestimmten Archetypen realer Tiere, ihr Design erinnert jedoch eher an Fabelwesen. Das Besondere an den niedlichen Dots ist jedoch, dass jedes Einzelne völlig individuell ist. Laut dem Entwickler liegt dies daran, dass jedes Dot über eigene Gene verfügt, die es einzigartig machen.

Neben ihrem einzigartigen Aussehen entwickeln deine Dots auch einzigartige Persönlichkeiten. Die Dots unterscheiden sich also nicht nur in ihrem Aussehen, sondern auch in ihrem Verhalten. Wie sehr die Persönlichkeit deines Dots dein Gameplay beeinflussen wird, ist noch nicht klar.

Was kann ich mit meinem Dot machen?

Dein Dot ist ein treuer Begleiter, dass deine Pflege benötigt. Du musst es unter anderem füttern und dafür sorgen, dass es gesund und munter bleibt. Anders als beim Tamagotchi kann dein Dot jedoch nicht sterben, wenn du es vernachlässigst. Auch hohes Alter kann dir dein Dot nicht nehmen. Dennoch durchläuft dein Dot verschiedene Stadien, durch die du es begleiten kannst. Am Anfang ist dein Dot ein Baby, dann wird es zum Teenager und schlussendlich entwickelt es sich zu einem Erwachsenen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Kaum ist dein Dot erwachsen, schaltest du eine weitere Funktion frei: das Züchten. Indem du dich mit anderen Spielern zusammenschließt, kannst du deine Dots züchten. Laut den Entwicklern ist sogar eine zielgerichtete Zucht möglich. Das heißt, du kannst bestimmte Merkmale von Generation zu Generation vererben und deine Dots so an deine Wünsche anpassen.

Wie kann ich das Spiel spielen?

Peridot ist noch nicht auf dem Markt. Aktuell gibt es also keine Möglichkeit, das niedliche Spiel schon jetzt zu spielen. Allerdings ist bereits das Datum bekannt, an dem das Spiel veröffentlicht wird. Peridot wird am 9. Mai für Android und iOS-Geräte verfügbar sein. Spieler, die bereits jetzt gespannt auf das neue Spiel warten, müssen sich also nicht mehr lange gedulden. Auf der offiziellen Seite des Spiels kannst du dich schon jetzt vorab registrieren.