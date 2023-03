Pokémon Purpur und Karmesin: Auf dieses Update haben Spieler lange gewartet

Pokémon Purpur und Karmesin wurden endlich auf Version 1.2.0 geupdated. Die neue Version bringt zahlreiche Bugfixes und einige neue Features mit sich, über die sich Spieler freuen können. Unter anderem wurden Probleme mit Tera-Raids behoben, die schon seit Monaten das Spielerlebnis trüben.

Was hat sich in Version 1.2.0 geändert?

Angepasste Funktionen

Das Update bringt einige Ease-of-Life Verbesserungen mit sich. So kannst du beispielsweise aus den Boxen heraus besser mit deinen Pokémon interagieren. Du kannst ihre Spitznamen ändern, das getragene Item anpassen und Pokémon, die Teil eines Kampfteams sind, sind fortan farblich hervorgehoben. Außerhalb der Boxen werden dir jetzt auch Neuigkeiten angezeigt, wenn du eine Verbindung zum Internet herstellst, ohne dass du extra das PokéPortal aufrufen musst.

Zahlreiche Fehlerbehebungen

Das Highlight des Updates sind eindeutig die zahlreichen Fehlerbehebungen, die es implementiert. Es soll unter anderem die KP-Anzeige des Raid Pokémons reparieren, welche teilweise nicht die richtige Anzahl an KP angezeigt hat. Auch ein Bug, der dich davon abhielt, Aktionen auszuwählen, wurde durch das neue Update behoben. In normalen Kämpfen kam es immer wieder zu Fehlern, die nun behoben sein sollen. Diese betreffen unter anderem Zoroak, dessen Fähigkeit „Trugbild“ einfach durchschaut werden konnte.

Die wohl interessanteste Fehlerbehebung ist jedoch, dass du im Spiel an manchen Stellen weniger Pokémon und Passanten vorfinden wirst, was die Performance verbessern soll. Das Update soll außerdem einen Bug beheben, bei dem sich dein Spiel ungewollt beendet hat. Auch Passanten, die in Städten oft durch Kämpfe liefen, wurden entfernt. Eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen findest du auf der offiziellen Seite von Pokémon Purpur und Karmesin im Nintendo eShop. Du musst die aktuelle Version des Spiels installieren, um sämtliche Online-Funktionen nutzen zu können.

Konnektivität zu Pokémon Go

Außerdem kannst du Pokémon Purpur und Karmesin fortan mit Pokémon Go verbinden. Diese Verbindung schaltet einige neue Features und exklusive Inhalte frei. Du kannst gesammelte Postkarten aus Pokémon Go an dein Spiel auf der Switch senden. In Pokémon Go kannst du, nachdem du eine Postkarte gesendet hast, erstmals Gierspenst fangen. Außerdem gibt es in Pokémon Go ab sofort goldene Pokéstops und goldene Lockmodule. Goldene Pokéstops bringen dir deutlich mehr Items ein als normale Pokéstops. Die goldenen Lockmodule bringen mehr Items, mehr Münzen und locken gelegentlich Gierspenst an.

Bald kannst du die beiden Spiele verbinden.

In Pokémon Purpur und Karmesin erhältst du Purmel, das du in Vivillon mit verschiedenen Mustern entwickeln kannst. Das Muster hängt, wie in Pokémon Go auch, vom Ort ab, an dem die Postkarten gesammelt wurden. Die Konnektivität der beiden Spiele ist jedoch nur der erste Schritt. Das Ziel ist es, beide Spiele mit Pokémon Home zu verbinden.