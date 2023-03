Mario Kart mit riesigem Update: 8 neue Strecken und ein beliebter Charakter

Mario Kart gehört seit Jahren zu den beliebtesten Spielen aus dem Hause Nintendo. Das Rennspiel gibt es mittlerweile in zahlreichen Ausführungen, doch die wohl bekannteste ist aktuell Mario Kart 8 für die Switch. Nächste Woche gibt es für das Spiel mal wieder neue Strecken. Es handelt sich dabei um die vierte Welle des Booster Course DLCs.

Neue Rennstrecken für Mario Kart

Die vierte Welle geht am 9. März online, doch bereits jetzt wissen wir, auf welche Strecken du dich freuen kannst. Wie bereits bei den vorherigen Booster Course Pass Strecken, handelt es sich auch diesmal um bereits bekannte Strecken. Diese Strecken stammen ursprünglich aus anderen Mario Kart-Spielen, wurden aber nun neu aufgelegt und modernisiert. Manch einer mag sie also kennen, dennoch spielen sie sich völlig anders, da sie zahlreiche neue Elemente beinhalten.

Eine Ausnahme ist diesmal Yoshis Eiland, denn diese Strecke ist völlig neu. Sie nimmt dich mit auf Yoshis Insel, wo eine kurvige Strecke dich durch die vielfältige Landschaft der Insel führt.

Wie heißen die neuen Strecken?

Apfel-Cup

Überholspur Singapur (Tour)

Bangkok-Abendrot (Tour)

DK Skikane (Wii)

Ausfahrt Amsterday (Tour)

Bumerang-Cup

Flussufer-Park (Mario Kart: Super Circuit)

Marios Piste (DS)

Waluigi-Arena (Mario Kart: Double Dash)

Yoshis Eiland

Neuer Mario Kart-Fahrer: Birdo

Zum ersten Mal fügt der Booster Course Pass DLC nicht nur neue Strecken zu Mario Kart hinzu. Diesmal können sich Besitzer des Passes auch auf einen neuen Charakter, Birdo, freuen. Birdo gehört schon lange zum Mario-Universum und bei der Nintendo Direct wurde erstmals angekündigt, dass auch andere bekannte Charaktere noch ihren Weg ins Spiel finden werden. Birdo ist also nur der Anfang. Die nächsten beiden Wellen des Booster Passes werden also ebenfalls neue Charaktere ins Spiel bringen.

Um welche Charaktere es sich jedoch genau handelt, ist noch nicht bekannt. Bei der Nintendo Direct war allerdings die Rede von „altbekannten Charakteren“, was bedeutet, dass Fans des Mario-Franchises die Charaktere bereits kennen. Der Booster Pass hat Mario Kart 8 Deluxe für viele Spieler wieder interessant gemacht. Seit Jahren warten Spieler auf ein neues Mario-Kart-Spiel, das jedoch auf sich warten lässt. Die neuen Strecken des Booster Course Passes sorgen währenddessen für Abwechslung.