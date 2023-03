Top-Bewertetes Spiel geschenkt: Hier sparst du 50 Euro

Aktuell hast du die Möglichkeit, dir “Rise of Industry“ im Epic Games Store kostenlos zu sichern. Am 9. März um genau 17:00 Uhr wird das Game dann von einem neuen Spiel abgelöst, das wieder eine Woche lang im Angebot bleibt.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: „Rise of Industry“

Bist du ein Fan von Aufbau- und Produktionsspielen, dann ist „Rise of Industry“ genau richtig für dich. Das Spiel erlaubt es dir, dein eigenes industrielles Imperium aufzubauen. Diese Aufgabe ist jedoch gar nicht leicht, denn du musst korrekt auf Ereignisse reagieren, die dich in den Ruin treiben könnten. Die Welt des Spiels wird prozedural generiert, was bedeutet, dass kein Playthrough gleich ist. Somit gibt es auch KI-Feinde, die dich stets auf Trab halten. Schaffst du es, dein Imperium trotz dieser Herausforderungen an die Spitze zu bringen?

Normalerweise kostet dich das Spiel 30 Euro, doch nur nächste Woche ist es komplett kostenlos verfügbar. Vergiss also nicht, es dir ab dem 2. März herunterzuladen. Denn gehört das Spiel einmal dir, dann kannst du spielen, wann immer du willst. Alles, was du dazu benötigst, ist ein kostenloser Account im Epic Games Store.

Schaffst du es, dein Imperium aufzubauen?

Bald im Angebot: „Call of the Sea“

In „Call of the Sea“ erlebst du eine geheimnisvolle Liebesgeschichte, die dich in die Welt der 1930er-Jahre entführt. Es handelt sich jedoch nicht um eine Liebes-Schnulze. In diesem Spiel erkundest du nämlich ein tropisches Inselparadies und versuchst der verschollenen Expedition deines Ehemannes auf die Spur zu kommen. Dazu musst du Rätsel lösen und zahlreiche Geheimnisse ergründen. Doch warum hat sich dein Ehemann überhaupt auf eine Expedition begeben?

Auf der namenlosen Insel, die du erkundest, finden sich die Überreste einer längst vergessenen Zivilisation. Deine Reise beschäftigt sich also nicht nur mit dem Verschwinden deines Ehemanns, sondern auch mit den Geheimnissen einer Zivilisation, deren Zeit längst vergangen ist. „Call of the Sea“ ist ab dem 9. März komplett kostenlos im Epic Games Store erhältlich. Aktuell kostet dich das Spiel noch 20 Euro.