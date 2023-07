GTA San Andreas Cheats – Beste Codes für PlayStation, Xbox, Nintendo & PC

Als das Computerspiel Grand Theft Auto: San Andreas (kurz: GTA) im Oktober 2004 in die hiesigen Läden kam, waren die Erwartungen bei den Spielern groß. Denn der Publisher – Rockstar Games – lieferte bereits zuvor großartige Spiele ab. Und dennoch: Der Erfolg von GTA San Andreas übertraf alle Erwartungen spielend. Selbst heute noch verehren unzählige Gamer das Spiel als eines der besten, die jemals das Licht der Welt erblickten. Eine für die damaligen Verhältnisse gigantische Karte mit unzähligen Easter Eggs, eine spannende und zumindest thematisch realitätsnahe Story und zahlreiche Nebenaktivitäten – kein Wunder, dass das Spiel einschlug wie eine Bombe. Und auch die zahlreichen spannenden GTA San Andreas Cheats, die der Hersteller in das Spiel integrierte, trugen wesentlich zum Spielerlebnis bei.

GTA San Andreas Cheats – Darauf musst du achten

Heutzutage sind die Begriffe Cheats und Cheater größtenteils negativ konnotiert. Verständlich, denn im Zeitalter der Multiplayer-Spiele bekommen Cheats eine gänzlich neue Bedeutung. 2004 war dies noch nicht der Fall. Damals dominierte der Einzelspieler-Modus die Gaming-Landschaft. Cheat-Codes stellten eine Möglichkeit dar, den Spielspaß in die Länge zu ziehen. Und bei GTA San Andreas war es auch nicht anders.

Achtung: Solltest du die Cheats in GTA San Andreas selbst anwenden wollen, empfiehlt es sich, das Spiel vorher zu speichern. Denn nicht alle Tastenkombinationen lassen sich wieder rückgängig machen. Sichern solltest du ein Spiel mit eingeschalteten Cheats daher lieber nicht. Außerdem könnte sich der Einsatz von Cheats negativ auf die errungenen Trophäen auswirken.

GTA San Andreas Cheats – Unterschiedliche Konsolen

Seit dessen Veröffentlichung im Jahr 2004 wurde GTA San Andres unzählige Male neu aufgelegt und für praktisch alle folgenden Konsolen herausgebracht. Daher existieren mittlerweile Versionen für Sonys PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 und PlayStation 5. Xbox-Spieler können GTA San Andreas derweil auf der Xbox, der Xbox 360, der Xbox One sowie der Xbox Series X/S genießen. Und selbst Nintendo Switch-Zocker haben mittlerweile Zugriff auf den Spielklassiker – ganz zu schweigen von den PC-Spielern. Und natürlich können in sämtlichen GTA San Andreas-Varianten Cheats eingesetzt werden. Allerdings unterscheiden sich die Cheat-Codes von Konsole zu Konsole. In der folgenden Übersicht findest du die besten GTA San Andreas Cheats für die PlayStation, Xbox, Switch und den PC.

Charakter-Cheats

Cheat PS2, PS3, PS4, PS5 Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S Nintendo Switch PC Gesundheit, Rüstung, Geld R1, R2, L1, X, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑ RB, RT, LB, A, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑ R, ZR, L, B, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑ HESOYAM Starke Schläge ↑, ←, X, △, R1, O, O, O, L2 ↑, ←, A, Y, RB, B, B, B, LT ↑, ←, B, X, R, A, A, A, ZL IAVENJQ Unverwundbar für Pistolen & Schläge ↓, X, →, ←, →, R1, →, ↓, ↑, △ ↓, A, →, ←, →, RB, →, ↓, ↑, Y ↓, B, →, ←, →, R, →, ↓, ↑, X BAGUVIX Sprunghaftigkeit ↑, ↑, △, △, ↑, ↑, ←, →, ▢, R2, R2 ↑, ↑, Y, Y, ↑, ↑, ←, →, X, RT, RT ↑, ↑, X, X, ↑, ↑, ←, →, Y, ZR, ZR KANGAROO Fahndungslevel löschen R1, R1, O, R2, ↑, ↓, ↑, ↓, ↑, ↓ RB, RB, B, RT, ↑, ↓, ↑, ↓, ↑, ↓ R, R, B, ZR, ↑, ↓, ↑, ↓, ↑, ↓ TURNDOWNTHEHEAT

Waffen-Cheats

Cheat PS2, PS3, PS4, PS5 Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S Nintendo Switch PC Waffen Set 1 R1, R2, L1, R2, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑ RB, RT, LB, RT, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑ R, ZR, L, ZR, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑ LXGIWYL Waffen Set 2 R1, R2, L1, R2, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, ↓, ↓ RB, RT, LB, RT, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, ↓, ↓ R, ZR, L, ZR, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, ↓, ↓ PROFESSIONALSKIT Waffen Set 3 R1, R2, L1, R2, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, ↓, ← RB, RT, LB, RT, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, ↓, ← R, ZR, L, ZR, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, ↓, ← UZUMYMW Hitman-Level ↓, ▢, X, ←, R1, R2, ←, ↓, ↓, L1, L1, L1 ↓, X, A, ←, RB, RT, ←, ↓, ↓, LB, LB, LB ↓, Y, B, ←, R, ZR, ←, ↓, ↓, L, L, L PROFESSIONALKILLER Unbegrenzt Munition L1, R1, ▢, R1, ←, R2, R1, ←, ▢, ↓, L1, L1 LB, RB, X, RB, ←, RT, RB, ←, X, ↓, LB, LB L, R, Y, R, ←, ZR, R, ←, Y, ↓, L, L FULLCLIP

Fahrzeuge-Cheats

Cheat PS2, PS3, PS4, PS5 Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S Nintendo Switch PC Jetpack ←, →, L1, L2, R1, R2, ↑, ↓, ←, → ←, →, LB, LT, RB, RT, ↑, ↓, ←, → ←, →, L, ZL, R, ZR, ↑, ↓, ←, → ROCKETMAN Rhino-Panzer O, O, L1, O, O, O, L1, L2, R1, △, O, △ B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y A, A, L, A, A, A, L, ZL, R, X, A, X AIWPRTON Hydra-Kampfjet △, △, ▢, O, X, L1, L1, ↓, ↑ Y, Y, X, B, A, LB, LB, ↓, ↑ X, X, Y, A, B, L, L, ↓, ↑ JUMPJET Hotring Racer R2, L1, O, →, L1, R1, →, ↑, O, R2 RT, LB, B, →, LB, RB, →, ↑, B, RT ZR, L, A, →, L, R, →, ↑, A, ZR VPJTQWV

Vortex-Hovercraft △, △, ▢, O, X, L1, L2, ↓, ↓ Y, Y, X, B, A, LB, LT, ↓, ↓ X, X, Y, A, B, L, ZL, ↓, ↓ KGGGDKP

Verkehrs-Cheats

Cheat PS2, PS3, PS4, PS5 Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S Nintendo Switch PC Alle Autos zerstören R2, L2, R1, L1, L2, R2, ▢, △, O, △, L2, L1 RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB ZR, ZL, R, L, ZL, ZR, Y, X, A, X, ZL, L CPKTNWT Fliegende Autos ↑, ↓, L1, R1, L1, →, ←, L1, ← ↑, ↓, LB, RB, LB, →, ←, LB, ← ↑, ↓, L, R, L, →, ←, L, ← CHITTYCHITTYBANGBANG Autos haben Nitro ←, △, R1, L1, ↑, ▢, △, ↓, O, L2, L1, L1 ←, Y, RB, LB, ↑, X, Y, ↓, B, LT, LB, LB ←, X, R, L, ↑, Y, X, ↓, A, ZL, L, L SPEEDFREAK Aggressiver Verkehr R2, O, R1, L2, ←, R1, L1, R2, L2 RT, B, RB, LT, ←, RB, LB, RT, LT ZR, A, R, ZL, ←, R, L, ZR, ZL YLTEICZ Getroffene Autos schweben ▢, R2, ↓, ↓, ←, ↓, ←, ←, L2, X X, RT, ↓, ↓, ←, ↓, ←, ←, LT, A Y, ZR, ↓, ↓, ←, ↓, ←, ←, ZL, B BUBBLECARS

Umwelt-Cheats