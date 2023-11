Nvidia DLSS: Was ist es, was kann es und wer kann es nutzen?

Bei Nvidia DLSS handelt es sich kurz gesagt um eine Grafikunterstützung mit künstlicher Intelligenz. Sie steigert die Leistung deiner Grafikkarte, indem sie beispielsweise zusätzliche Frames erstellt, oder die Bildqualität verbessert. Nvidia DLSS 3.5 ist die aktuellste Version dieser KI-Grafik. Was genau die neue Technologie zu bieten hat, wer davon profitiert und wie gut das Ganze funktioniert, erfährst du hier.

Was kann Nvidia DLSS 3.5?

Nvidia DLSS 3.5 ist ein Sammelbegriff für mehrere Technologien. Im Detail handelt es sich dabei um Super Resolution und Deep Learning Anti-Aliasing, Frame-Generierung und Ray Reconstruction. Nicht jede Funktion kann von jeder Nvidia Grafikkarte genutzt werden.

DLSS-Frame-Erstellung

Die Frame-Generation ist wohl aktuell die Technologie, die am meisten Aufmerksamkeit erlangt. Allerdings ist sie nur auf Karten der 40-Serie von Nvidia verfügbar. Mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt diese Technologie zusätzliche Frames, die deine FPS laut Nvidia gar verdoppeln können. Um die extra Frames zu generieren, analysiert DLSS sequenzielle Frames und Bewegungsdaten des Optical-Flow-Beschleunigers, mit dem nur Grafikkarten der RTX 40-Serie ausgestattet sind.

Wir haben die Funktion auf einer RTX 4090 ausprobiert. In unserem Test eliminierte DLSS Frame-Generation Framedrops vollkommen und schaffte es, konstant die von V-Sync vorgegebene Framerate zu erreichen. Qualitativ konnten wir keinen Unterschied in der Bildqualität feststellen. Die Grafikkarte selbst wurde durch das Aktivieren der DLSS Frame-Generation nicht merklich wärmer. Dies könnte allerdings auch an effektiver Kühlung liegen.

DLSS Strahlenrekonstruktion

Raytracing wird schon seit 2018 von RTX-Grafikkarten unterstützt. Die Technologie berechnet sichtbare und unsichtbare Lichtstrahlen und sorgt so für ein beachtliches grafisches Upgrade. Insbesondere Reflexionen strahlen dank Raytracing in ganz neuem Licht. Die DLSS Strahlenrekonstruktion macht Raytracing jetzt noch besser. Verfügbar auf allen RTX-Grafikkarten von Nvidia, werden hier mit KI zusätzliche Pixel für Szenen mit intensivem Raytracing generiert. Das Ergebnis sind ultrarealistische Szenen, die deine Videospiele noch näher an die Realität bringen. Die DLSS Ray Reconstruction ist die neueste Funktion von DLSS. Sie ist nur in Version 3.5 enthalten.

Nvidia DLSS Ray Reconstruction

Superhohe DLSS-Auflösung und Deep Learning-Anti-Aliasing

Diese beiden Technologien drehen sich rund um die Auflösung. So kann DLSS Super Resolution aus einer Eingabe in niedriger Auflösung ein hochauflösendes Bild machen. Dazu werden frühere Bilder und Bewegungsdaten verwendet. Auch Deep Learning-Anti-Aliasing verwendet diese Technologie, um Bilder in nativer Auflösung mit maximaler Bildqualität auszugeben. Die beiden Funktionen sind auf allen RTX-Karten verfügbar und die DLSS-Technologien, die es schon am längsten gibt.

Stetige Verbesserungen dank künstlicher Intelligenz

Nvidia DLSS-Technologien basieren auf einem KI-Modell von Nvidia. Dieses Modell läuft eigenen Supercomputern der Firma, die das Modell trainieren und verbessern. Als Nutzer profitierst du durch Game-Ready-Treiber von diesen Verbesserungen. Laut Nvidia wird DLSS so immer leistungsstärker und du kannst direkt auf die Leistung des DLSS-AI-Netzes zugreifen. Voraussetzung für das Ganze ist selbstverständlich, dass du eine Nvidia RTX Grafikkarte besitzt. Welche Funktionen auf welchen Karten verfügbar sind, erfährst du im jeweiligen Abschnitt.

AMD FidelityFX Super Resolution (FSR)

Wer keine Nvidia Grafikkarte besitzt, der ist nicht völlig ohne Alternativen. AMD bietet mit FideltyFX Super Resolution eine weitgehend Grafikkarten-unabhängige Software-Lösung. FSR bietet zwar nicht den gleichen Umfang an Features wie DLSS 3.5, ist jedoch flexibler. So kann FSR nicht nur auf AMDs eigenen Grafikkarten, sondern auch auf Nvidia- und Intel-Karten verwendet werden.

Aktuell bietet FSR noch keine Lösung, die Nvidias Frame Generation nahekommt. Es kann jedoch schon jetzt Upscaling auf höhere Auflösungen bieten, wodurch die Performance maßgeblich verbessert wird. Auch die Bildqualität kann FSR bereits verbessern.