Starfield: Großes November-Update bringt geniale Features

Starfield ist mittlerweile seit rund 2 Monaten auf dem Markt. In dieser Zeit hat das Spiel schon einige Verbesserungen gesehen. Manche erreichten Spieler in Form von Updates, andere sind als Mods verfügbar. Ein großes Update im November soll schon bald manche Mods überflüssig machen und lang ersehnte Features offiziell ins Spiel bringen. Besonders Nutzer von Nvidia Grafikkarten können schon bald von diesen Änderungen profitieren.

Bethesda hat bereits jetzt detaillierte Patchnotes des neuen Updates bekannt gegeben. Vom Update selbst können Spieler momentan jedoch noch nicht profitieren. Vor der Veröffentlichung durchläuft das Update einen Beta-Test auf Steam, um eventuelle Probleme vorab zu beheben. Allerdings sollen Spieler das Update noch im November installieren können. Dieses Update ist besonders umfangreich und bietet zahlreiche Verbesserungen, die sich Spieler wünschen.

Nvidia DLSS Support

Bereits jetzt ist es möglich, Nvidia DLSS Funktionen in Starfield zu aktivieren. Allerdings handelt es sich dabei um inoffizielle Mods. Schon bald bereitet Bethesda dem ein Ende, denn nach dem November Update ist Nvidia DLSS offiziell ins Spiel integriert. Von den neuen Features profitieren Spieler, die eine kompatible Nvidia Grafikkarte besitzen. Zu den verfügbaren Funktionen gehören DLSS Super Resolution, Deep Learning Anti-aliasing (DLAA), Nvidia Reflex Low Latency und DLSS Frame Generation. Insbesondere die DLSS Frame Generation ist für viele Spieler von großem Interesse. Mithilfe einer KI werden hier zusätzliche Frames generiert, die die Performance des Spiels maßgeblich verbessern können.

Performance-Verbesserungen

In den Patchnotes verspricht Bethesda zudem allgemeine Performance-Verbesserungen für alle Spieler. Vor allem PC-Spieler mit High End Geräten sollen hier profitieren. Sie können sich schon bald auf bessere GPU-Optimierung und optimierte CPU-Nutzung freuen. Warum gute Optimierung so wichtig ist, erfährst du in unserem Artikel zum Thema.

Es sind jedoch nicht nur PC-Spieler, deren Performance durch dieses Update verbessert werden soll. Auch Spieler auf anderen Plattformen können mit zusätzlicher Stabilität und Performance rechnen.

Sonstige Änderungen

Zusätzlich zur Verbesserung der Performance behebt Bethesda mit diesem Update einige Fehler, die manche Spieler plagen. Betroffen sind verschiedene Quests, in denen Fehler Spieler daran hindern können, Fortschritt zu machen. In einigen Quests erschienen beispielsweise Objekte oder NPCs nicht, mit denen Spieler interagieren müssen. Diese Probleme betreffen allerdings nicht alle Spieler. Wer jedoch von einem solchen Problem geplagt war, der kann bald aufatmen.

Auch Gameplay und Grafik-Fehler werden mit dem Update ausgestampft. Eine vollständige Liste aller Verbesserungen findest du auf der offiziellen Seite von Bethesda. Starfield gilt bereits seit der Veröffentlichung als eines der fehlerfreisten Spiele von Bethesda. Dennoch arbeitet das Studio daran, weiterhin so viele Fehler wie möglich zu beheben.