Starfield: Das sind die lustigsten Bugs und „Features“

Wer Bethesda-Spiele gewohnt ist, dem wird aufgefallen sein, dass in Starfield vergleichsweise wenige Bugs zu finden sind. Dem Studio ist es also gelungen, das Spiel in einem sehr guten Zustand zu veröffentlichen. Einige Bugs haben sich dennoch eingeschlichen und bei manchen Spielern für lustige Momente gesorgt.

Warum gibt es in Bethesda-Spielen so viele Bugs?

Diese Frage haben sich vermutlich schon viele Spieler gestellt. Verglichen mit den Spielen anderer Studios, scheinen gerade Bethesda-Spiele von Fehlern geplagt zu sein. Doch woran liegt das? In einem Statement hat sich Pete Heines, der Head of Global Publishing bei Bethesda, zu genau diesem Problem geäußert.

Laut ihm kommen die vielen Bugs daher, dass Bethesda Spielern möglichst viele Freiheiten erlauben will. Da nicht mit jeder Eventualität gerechnet werden kann, kommt es deswegen immer mal wieder zu unerwarteten Resultaten. Des Weiteren gab er bekannt, dass Bethesda die Entwickler nicht wegen Bugs an ihrer kreativen Arbeit hindern will. Zwar sind Fehler dennoch nicht akzeptabel, aber kleine Bugs, die keinen fatalen Einfluss auf die Spielerfahrung haben, sollen die Entwickler nicht aufhalten.

Mit Starfield scheint Bethesda es geschafft zu haben, das Problem der exzessiven Bugs zu lösen. Zwar lassen sich nach wie vor kleinere Fehler finden, doch die wenigsten machen das Spiel tatsächlich unspielbar.

Vasco macht sich selbstständig

Vasco ist ein Roboter, der dich auf deiner Reise durch den Weltraum begleiten kann. Dabei hilft er dir in Kämpfen und ist auch sonst ganz schön nützlich. Eigentlich sollen deine Gefährten jedoch deinem Kommando folgen und sich nicht etwa selbstständig machen. Reddit-Nutzer Hylyx_ passierte es jedoch, dass Vasco genau das tat. Der Roboter entschied sich dazu, einen friedlichen NPC anzugreifen und die laufende Mission so zu beenden. Scheinbar hatte Vasco andere Pläne als der Protagonist.

Anhängliche Asteroiden

Ein Spieler hat es geschafft, sich ein Haustier der etwas anderen Art zu beschaffen. Es handelt sich dabei um einen Asteroiden, der seinem Schiff seit 30 Stunden durch den Weltraum folgt. Sogar in Ladebildschirmen bleibt der Asteroid seinem Kurs treu und lässt nicht vom Raumschiff ab. Allerdings scheint der Bug harmlos zu sein und der neue Wegbegleiter von Nutzer ReverendRoo hat keine bösen Absichten. In den Kommentaren unter seinem Post teilen weitere Nutzer, dass auch ihnen Asteroiden durch den Weltraum folgen.

Die wandelnde Stadt

Etwas mehr Pech hat der Nutzer Punidue, dem nicht nur ein kleiner Asteroid durch den Weltraum folgt. Stattdessen ist ihm eine ganze Stadt ins Weltall gefolgt und schwebt nun im luftleeren Raum. Es handelt sich dabei um New Atlantis, eine der wichtigsten Städte im ganzen Spiel. In den Kommentaren machen einige Nutzer Witze darüber, dass auch das neue Atlantis offensichtlich zum Scheitern verurteilt war. Wie es um die Bewohner der Stadt steht, lässt sich nicht sagen. Ganz ungefährlich ist ein solcher Ausflug ins All aber sicher nicht.

Vom eigenen Schiff verlassen

Es ist normal, dass Raumschiffe in Starfield unzählige Male von der Oberfläche verschiedener Planeten abheben. Normalerweise passiert dies jedoch mit dem Spieler an Bord. Der Nutzer LightMyFirebird hatte allerdings ziemlich Pech und kam gerade rechtzeitig, um seinem Schiff dabei zuzuschauen, wie es ohne ihn abhebt. Scheinbar hat es sich seine Crew anders überlegt und ihn in Neon zurückgelassen. Nach einigen Versuchen schaffte es der verlassene Kapitän jedoch, zu seinem Raumschiff zurückzukehren. Für einen lustigen Moment sorgte der Bug jedoch allemal.

Eine Welt voller Monster

In Starfield gibt es hunderte Planeten, die es zu erkunden gilt. Manche von ihnen sind von unheimlichen oder gar ekelhaften Kreaturen bewohnt. Der Nutzer OkGuide2802 begegnete einem Bug, der scheinbar auch einen Menschen zu einem Monster machen kann. Beschreiben lässt sich das Resultat kaum, doch um einen Menschen handelt es sich wohl kaum noch. Bei diesem Bug handelt es sich um einen klassischen Bethesda-Fehler, den viele Spieler bereits aus anderen Titeln des Studios kennen. Was genau die komischen Verzerrungen verursacht, lässt sich oft nicht genau sagen.

Interessante Kampf-Strategie

Reddit-Nutzer AndrewEffteeyay schaffte es, einen Gegner so sehr zu überraschen, dass dieser scheinbar versuchte, in den Weltraum zu flüchten. Das Resultat war eine sehr lustige Reaktion auf seinen Angriff, durch die der NPC in die Luft geschleudert wurde. Trotz der höheren Schwerkraft als auf der Erde scheint es, als würde es eine Weile dauern, bis dieser Gegner wieder auf dem Boden landet. Vermutlich handelt es sich bei diesem Bug um einen Fehler bei der Physik-Berechnung.