Starfield stellt noch vor der Veröffentlichung traurigen Rekord auf

Starfield befindet sich aktuell noch in der Entwicklung. Es handelt sich bei dem Spiel von Bethesda Game Studios um ein Action-Rollenspiel, das ein völlig neues Franchise beginnen soll. Somit soll es neben Fallout und The Elder Scrolls zum dritten Franchise des Studios werden. Schon jetzt ist einiges über die Performance des Spiels bekannt. Eine Äußerung von Matt Booty, dem Leiter von Microsoft Studios, sorgt nun für Aufregung.

Bethesdas Problem mit Bugs

Bethesda Game Studios ist nicht nur für Fallout und The Elder Scrolls bekannt. Über Jahre hinweg ist das Studio dafür bekannt geworden, dass in hauseigenen Spielen besonders viele Bugs sind. Bei Bugs handelt es sich um Fehler im Spiel, die manchmal klein, aber hin und wieder auch für große Probleme sorgen können. Ein Beispiel für ein besonders verbuggtes Spiel ist Fallout 76, das beim Release für manche Spieler kaum spielbar war.

Da Starfield auch von Bethesda Game Studios stammt, gehen viele Spieler davon aus, dass auch hier viele Bugs vorhanden sind. Für viele Spieler ist dies jedoch mittlerweile nicht mehr akzeptabel. Vor einigen Jahren gehörten Bugs noch zur Grundausstattung jedes Spiels, doch unsere Ansprüche als Gamer steigen stetig. Dies ist natürlich nicht verkehrt und große Studios wie Bethesda sollten sich darum bemühen, ihre Spieler so fehlerfrei wie nur irgendwie möglich zu verkaufen.

Ist Starfield endlich fehlerfrei?

Bei Starfield handelt es sich um einen heiß erwarteten AAA-Titel. Das bedeutet, dass viel Geld, Arbeit und Ressourcen in die Entwicklung des Spiels geflossen sind. Auch bei Fallout und The Elder Scrolls handelt es sich um AAA-Spiele. Dementsprechend sind auch die Ansprüche an das Spiel besonders hoch.

Nun hat sich Matt Booty, der Leiter von Microsoft Studios, zu Starfield geäußert. In einem Interview behauptet er, dass Starfield so wenige Bugs hat, wie kein Bethesda-Spiel je zuvor. Dabei bezieht er sich auf den aktuellen Stand des Spiels, das erst im September auf den Markt kommen soll. Bis dahin könnte Bethesda also noch weitere Bugs und Fehler beheben. Doch schon jetzt ist Matt Booty davon überzeugt, dass das Spiel das Beste des Studios ist, wenn es um Bugs geht. Du kannst dir den entsprechenden Clip des Interviews bei Twitter anschauen.

Starfield ist ein ambitioniertes Projekt von Bethesda.

Gute Neuigkeiten, die Hoffnung machen

Für Spieler, die sich schon jetzt auf Starfield freuen, ist dies eine fantastische Nachricht. Immerhin können sie sich auf eine Spielerfahrung freuen, die nicht durch Bugs und Fehler zerstört wird. Dennoch zeigt sich hier auch, wie prominent Bethesdas Problem mit Bugs wirklich ist. Das Studio ist so bekannt dafür, dass Bugs noch vor der Veröffentlichung thematisiert werden und ein fast fehlerfreies Spiel ein riesiger Erfolg ist. Von einem großen Studio erwarten Spieler mittlerweile einfach mehr.

Allerdings lässt der aktuelle Stand der Dinge darauf hoffen, dass auch künftige Bethesda-Titel besser werden. Gerade nach Fallout 76 sehnen sich Fans des Studios nach einem Lichtblick. Denn sowohl Fallout als auch The Elder Scrolls sind unglaublich beliebte Spiele, an denen viele Gamer hängen. Es wäre für viele ein Verlust, die beiden Franchises scheitern zu sehen.