Neue Xbox Series S: Lohnt sie sich überhaupt?

Die Xbox Series S ist im Vergleich zur Xbox Series X die kleinere und auch schwächere Variante. Dafür kann sie aber mit einem kompakten Design überzeugen und ist im Vergleich zur größeren Konsole um einiges günstiger. Nun möchte Microsoft mit einer neuen Version der Konsole eine entscheidende Schwäche ausgleichen, doch handelt es sich dabei wirklich um eine Schwäche und lohnt sich der Kauf des neuen Modells?

Was ist neu an der Xbox Series S?

Neu ist am neuen Modell der Xbox Series S tatsächlich nicht viel. Die Konsole ist erstmals in der Farbe „Carbon Black“ verfügbar und verfügt über 1 TB Speicher, was doppelt so viel ist, wie beim alten Modell. Das alte Modell verfügt nur um rund 512 GB Speicher, die jedoch nicht vollständig nutzbar sind. Für die neue Farbe und größeren Speicher bezahlst du im Endeffekt rund 50 Euro mehr. Die Veröffentlichung des neuen Modells ist für den 1. September 2023 geplant und die Konsole soll zum Marktstart rund 350 US-Dollar kosten.

Speichererweiterung der Xbox Series S

Eine der besten Eigenschaften der Xbox Series S ist, dass sie über einen erweiterbaren Speicher verfügt. Auch das alte Modell der Konsole kannst du also um nahezu beliebig viel Speicherplatz erweitern. Dazu stehen dir jedoch verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, von denen manche preiswerter sind als andere.

Speichererweiterung mit Xbox Extension Cards

Diese Variante der Speichererweiterung ist die, die von Microsoft empfohlen wird. Die sogenannten Extension Cards werden über eine PCI Express 4.0 Schnittstelle mit der Konsole verbunden. Es handelt sich bei den Karten um spezielle Speichermedien, die in Kooperation mit Seagate entwickelt wurden. Die Idee dahinter ist, dass der externe Speicher auf diese Art und Weise so schnell sein soll, wie der interne. Die Geschwindigkeit hat jedoch ihren Preis und es handelt sich hierbei auch um die teuerste Variante der Speichererweiterung. Für 1 TB Speicher bezahlst du auf der offiziellen Seite aktuell rund 250 Euro.

Erweiterung durch sonstige Festplatten und SSDs

Die Extension Cards sind nicht die einzige Möglichkeit, den Speicher deiner Xbox Series S zu erweitern. Du kannst auch externe Festplatten anderer Hersteller mit deiner Konsole verbinden. Auch SSDs sind nicht ausgeschlossen. Allerdings solltest du beachten, dass diese Variante zwar deutlich preiswerter ist, aber auch Nachteile mit sich bringt.

So kannst du beispielsweise Spiele, die für die Xbox Series X/S optimiert sind, nur auf einer Karte spielen, die über die Xbox Velocity Architecture verfügt. Dies ist nur beim internen Speicher und den Extension Cards der Fall. Sämtlich abwärtskompatible Spiele lassen sich jedoch ohne Probleme auf einer externen Festplatte speichern und spielen. Auch für die Konsole optimierte Spielstände können auf einer externen Karte gespeichert werden.

Lohnt sich der Kauf des neuen Modells?

Insgesamt kommt es wohl vor allem darauf an, zu welchem Zweck du deine Xbox Series S nutzt. Spielst du vorwiegend ältere Spiele, dann ist eine externe Speichererweiterung deiner Konsole die preiswertere Variante. Auch wenn du schon eine Xbox Series S besitzt und nur wegen des Speichers überlegst, dir das neue Modell anzuschaffen, dann solltest du vorerst externe Speichererweiterungen in Betracht ziehen.

Kaufst du allerdings deine erste Xbox Series S und möchtest vor allem brandneue Spiele spielen, dann kann sich das neue Modell für dich lohnen. Der Aufpreis von 50 Euro für zusätzliche 512 GB ist um einiges niedriger als der Preis für eine Extension Card der gleichen Größe. Du kannst die Xbox Series S – 1 TB schon jetzt vorbestellen.