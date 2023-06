Die nächste Gaming-Revolution? KI schafft unglaubliches

KI-Forscher von Nvidia haben mithilfe von GPT-4 versucht, ihren Videospiel-Bot aufs nächste Level zu bringen. Es handelt sich dabei um Voyager, einen Minecraft-Bot wie kein anderer. Voyager nutzt nämlich GPT-4, das Sprachmodul hinter bekannten KIs wie beispielsweise ChatGPT, um den Bot intelligenter und effizienter zu machen, als sämtliche vorherige Versuche.

Was macht Voyager besonders?

Voyager nutzt GPT-4, um Probleme innerhalb des Spiels zu lösen. Das Sprachmodell setzt sich so zum Beispiel Ziele in der Spielwelt und generiert Code, um diese zu erreichen. Über eine API (Programmierschnittstelle) erfährt GPT-4, was gerade in der Spielwelt vor sich geht. So sieht Voyager beispielsweise eine Angel im Inventar und einen Fluss in der Nähe, woraus die KI schließt, dass Fischen eine gute Idee wäre, um Erfahrung zu sammeln.

Das Ganze funktioniert so gut, dass Voyager mehr als zweimal so weit erkundet wie andere Minecraft-KIs, Werkzeuge 15-mal schneller baut und dreimal so viele Items sammelt. Natürlich spielt Voyager das Spiel nicht wie ein echter Mensch, doch das eigenständige setzen und erreichen von Zielen zeigt, wie viel Potenzial KIs auch außerhalb von Videospielen haben.

Das Potenzial der KI außerhalb von Videospielen

Dass Voyager sich in Minecraft so gut schlägt, ist auch außerhalb der Welt der Videospiele von großem Interesse. In Zukunft könnte eine KI wie GPT-4 beispielsweise Büroaufgaben übernehmen, indem es komplexe Probleme löst. Dies könnte die größte ökonomische Veränderung durch KI darstellen. Aufgaben, die aktuell zur Routine des Büroalltags zählen, könnten so schon bald von KI erledigt werden. Allerdings handelt es sich dabei bisher nur um ein Konzept.

Videospiele bieten den idealen Raum, um mit KI zu experimentieren, die Aufgaben lösen soll, da fehlerhafter Code hier keine schlimmen Auswirkungen hat. Bis und ob das Ganze jedoch je in unseren Alltag einfließt, ist aktuell noch nicht abzusehen. Obwohl Voyager in Minecraft also durchaus eindrucksvoll ist, musst du dir zum jetzigen Zeitpunkt keine Sorgen um deinen Job machen.