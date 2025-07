Jetzt bei REWE: Einkaufen ohne Portemonnaie

Seit dem Jahreswechsel hat das eigene Bonusprogramm von REWE das Punktesammeln per Payback-Karte abgelöst. In den vergangenen Monaten wurde die App um einige praktische Funktionen ergänzt. So etwa die Möglichkeit, gemeinsam Punkte zu sammeln und so schneller auf ein höheres Rabatt-Level aufzusteigen. Ab sofort steht eine weitere neue Funktion zur Verfügung die dein Portemonnaie überflüssig macht.

Bezahlen mit der REWE-App

Bisher musste man zum Punkte sammeln, die REWE-App an der Kasse scannen und anschließend bar oder per Karte bezahlen. Ab sofort vereint REWE das Bezahlen und Punktesammeln in einer App. Mit der neuen Funktion „REWE Pay“ kannst du direkt beim Scannen deiner Kundenkarte bezahlen und dir so mehr Zeit beim Einpacken deiner Einkäufe lassen.

Dafür wird einmalig das Bankkonto in der App verknüpft und anschließend die Kosten für jeden Einkauf einfach Lastschrift vom Konto eingezogen. Bisher funktioniert dies nur mit einer Girocard (umgangssprachlich EC-Karte). Kreditkarten werden nicht unterstützt. Du findest die neue Funktion in der REWE-App mit einem Klick auf dein Profil oben rechts und dann bei „REWE Pay aktivieren“. Einmal aktiviert kannst du hier auch die Kontoinformationen ändern oder die Funktion wieder abschalten.

Die Funktion ist vor allem praktisch, da Punktesammeln und Bezahlen nun im selben Schritt erledigt sind. Du kannst also nicht mehr vergessen, deine Bonuskarte zu scannen und musst kein Bargeld oder eine Karte heraussuchen, nachdem alle Einkäufe gescannt wurden. Für zusätzliche Sicherheit wird beim aktivieren der Funktion die REWE-App zudem mit Face ID oder einem Fingerabdruck gegen fremden Zugriff abgesichert.

So funktioniert der Payback-Nachfolger von REWE

In der REWE-App kannst du nicht nur Punkte sammeln, sondern findest auch wöchentlich wechselnde Coupons mit Rabatten. Diese Coupons sind personalisiert und für konkrete Produkte oder komplette Kategorien. Also beispielsweise „40 Cent Bonus beim Kauf von Produkt XY“ oder „10% Bonus auf Obst&Gemüse“. Das verdiente Bonus-Guthaben wird in der App gutgeschrieben und kann anschließend für Einkäufe im Markt eingelöst werden.

Gänzlich neu ist der Bonus-Booster. Hierbei wird die Gesamtsumme aller Einkäufe im Monat addiert und am Monatsende bekommst du, je nach Summe, einen Rabatt-Coupon für den nächsten Einkauf. Folgende Stufen stehen zur Verfügung:

Level 1: 50 Euro im Monat → 3% Coupon

Level 2: 150 Euro im Monat → 5% Coupon

Level 3: 400 Euro im Monat → 10% Coupon

Wie auch zuvor bei Payback können zwei Personen im gleichen Haushalt ihre REWE-Konten verbinden und so zusammen Bonus-Guthaben sammeln. Auch die monatlichen Summen fürs Einkaufen werden addiert.