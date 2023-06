ChatGPT – So nutzt du es kostenlos und auf Deutsch

Das KI-Sprachmodell ChatGPT dominierte in den vergangenen Monaten die Technik-Schlagzeilen. Laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom haben 8 von 10 Bürgern bereits von der Software gehört – 20 Prozent haben es sogar schon ausprobiert. Doch wie haben sie es angestellt? Wir verraten, wie du ChatGPT kostenfrei und auf Deutsch nutzt.

ChatGPT auf der OpenAI-Website

Zumindest für Android-Nutzer stellt die Website des ChatGPT-Entwicklers OpenAI wohl die erste Anlaufstelle dar. Nach einer Registrierung kannst du das KI-Sprachmodell so intensiv und so oft nutzen, wie du magst. Und zwar sowohl in der englischen als auch in der deutschen Sprache – und das völlig kostenlos. Denn ChatGPT erkennt die Eingabesprache automatisch und antwortet in der gleichen Ausdrucksform.

Dafür kommt diese Variante mit einer großen Einschränkung daher. Denn Antworten werden auf Basis des nun veralteten GPT-3.5-Modells generiert. Die neuere Version, GPT-4, soll nach Angaben des Entwicklers sicherere und nützlichere Antworten ausspielen. Um diese verwenden zu können, wird jedoch ein ChatGPT Plus-Abo vorausgesetzt. Ferner sollen die Antwortzeiten kürzer ausfallen und der Zugang auch bei Spitzenlasten gewährt sein. Das „normale“ ChatGPT ist in solchen Fällen dagegen gelegentlich nicht erreichbar. Kostenpunkt: 20 US-Dollar pro Monat (etwa 18,77 Euro).

Bing Chat

Microsoft scheint das Potenzial von ChatGPT früh erkannt zu haben. Seither kooperieren die beiden Unternehmen. Das Ergebnis dieser Kooperation stellt Bing Chat dar. Ein Tool, das auf GPT-4 basiert und die Bing-Suche ergänzen soll. Doch auch hier müssen Nutzer Einschränkungen in Kauf nehmen. So lässt sich das Tool zwar auf unterschiedliche Arten verwenden – etwa als Webseite oder als ein einzelnes Fenster. Dafür jedoch nicht in jedem beliebigen Webbrowser, sondern ausschließlich im hauseigenen Edge. Zudem lassen sich im Rahmen eines einzelnen Chats lediglich fünf Folgefragen stellen. Ist das Gesprächslimit erreicht, muss ein neuer Chat gestartet werden.

ChatGPT als App

Zu guter Letzt ist ChatGPT seit Kurzem auch als App verfügbar. Dabei nutzen Abonnenten wie schon im Browser GPT-4, während der kostenfreie Zugang zur Nutzung von GPT-3.5 berechtigt. Doch natürlich kommt auch diese Variante nicht ohne Einschränkungen aus. Denn aktuell ist die ChatGPT-App lediglich im App Store erhältlich. Folglich ist die Nutzung derzeit ausschließlich Besitzern eines iPhones oder iPads vorbehalten. Künftig soll sich dies jedoch ändern, den eine Android-App ist bereits in Planung.