Jetzt auch als App – Eines der angesagtesten Tools kommt auf’s Handy

In nur wenigen Monaten gelang es OpenAI mit dem KI-Sprachmodel ChatGPT nicht nur Weltbekanntheit zu erlangen, sondern auch Tech-Giganten und sogar Monopolisten wie Google ins Schwitzen zu bringen. Das ist nicht weiter verwunderlich. Denn obgleich das Sprachmodell auf den zweiten Blick gravierende Mängel aufweist, wirkt es auf den ersten Blick wie eine echte künstliche Intelligenz respektive eine Maschinenintelligenz. Heißt: Nutzer haben das Gefühl, sich mit einem intelligenten Wesen zu unterhalten, der die Anfragen nicht nur stupide beantwortet, sondern tatsächlich versteht. Nun ist ChatGPT deutlich einfacher zugänglich. Denn die KI-Software gibt es ab sofort auch als App.

ChatGPT als App – mit einem Haken

Obwohl mittlerweile ein absoluter Großteil der Bevölkerung Informationen in erster Linie mittels Handy konsumiert, war ChatGPT bisher lediglich im Browser abrufbar. Diesem Problem nahm sich OpenAI, das US-amerikanische Unternehmen hinter der Software, an. Und präsentierte jüngst eine iOS-App für Apples iPhones. Die Anwendung ist ab sofort im heimischen App Store verfügbar, soll in den kommenden Wochen jedoch auch auf weitere Länder ausgeweitet werden.

Nutzer erhalten Zugriff auf die aus dem Browser bekannte Funktionsvielfalt. Die bereits geführten und im Konto gespeicherten Anfragen werden dabei geräteübergreifend synchronisiert. Ferner unterstützt die App eine akustische Spracheingabe. Zu diesem Zweck integrierten die Verantwortlichen Whisper, ein Open Source-Spracherkennungs-System von OpenAI, in die App. Plus-Abonnenten erhalten zudem wie bisher Zugang zu GPT-4 und einen früheren Zugriff auf neue Funktionen sowie schnellere Antwortzeiten.

Wir haben überprüft, ob die App bereits in Deutschland verfügbar ist – mit einem negativen Ergebnis. Dennoch dürfte es nicht mehr lange dauern, bis die iOS-Version auch hierzulande online geht. Android-Anwender sind laut OpenAI „als Nächstes dran“. Und zwar schon in naher Zukunft.

ChatGPT als Nachrichten- und Informations-App?

Die ChatGPT-App gewährt Nutzern einen bequemen Zugang zu zahlreichen Informationen. Dennoch sollte Anwender die App mit Vorsicht genießen. Denn einerseits wurde das Tool auf Basis von Daten aus dem Jahr 2021 trainiert und weiß daher nur in eingeschränkter Form um neuere Entwicklungen. Andererseits enthalten die Antworten nach wie vor zahlreiche sachliche Fehler. Allerdings lassen sich diese oftmals nur schwer als solche identifizieren – teilweise ausschließlich von Experten im fraglichen Themenfeld. Welche Chancen und Risiken mit der Nutzung von ChatGPT im Rahmen von Suchmaschinen einhergehen, verriet uns Neuroflash-Mitgründer Henrik Roth.