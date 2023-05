Videospiel-Rückerstattungen: So bekommst du dein Geld bei Steam und Co zurück

Videospiele sind in vielerlei Hinsicht ein Hit-or-Miss. Manchmal gefällt einem ein Spiel trotz durchweg positiver Reviews nicht, andere Male kauft man ein Spiel nur um zu realisieren, dass es den eigenen Erwartungen nicht gerecht wird. Die meisten Spieler kaufen ihre Games heutzutage in virtuellen Gamestores, die dir dein Geld unter bestimmten Bedingungen zurückerstatten können. Hier erfährst du, wie du dein Geld bei Steam, Epic und Co. zurückbekommst.

Rückerstattungen bei Steam

Steam ist der größte virtuelle Shop für Videospiele. Der Store bietet Spielern viele Vorteile gegenüber der Konkurrenz, kulante und unkomplizierte Rückerstattungen gehören dazu. Bei Steam kann jedes erworbene Videospiel zurückerstattet werden, solange dies nicht vor mehr als 14 Tagen gekauft, oder mehr als 2 Stunden lang gespielt wurde. Der Grund für die Rückerstattung ist hier völlig irrelevant. Anfragen auf Rückerstattung können ganz einfach über den Steam Support gestellt werden.

Vorbestellte Spiele können ebenfalls zurückerstattet werden. Du kannst deine Bestellung zu jedem beliebigen Zeitpunkt vor der Veröffentlichung stornieren und dein Geld zurückerhalten. Nach der Veröffentlichung hast du 14 Tage Zeit eine Rückerstattung anzufordern und darfst das Spiel nicht länger als 2 Stunden gespielt haben.

Auch DLC-Inhalte können bei Steam rückerstattet werden, sofern das Hauptspiel seit dem Kauf nicht mehr als 2 Stunden gespielt wurde. Bei In-Game-Käufen und bestimmten DLCs gibt es jedoch auch Ausnahmen. Beim Kauf wirst du jedoch stets von Steam darüber informiert, ob eine Rückerstattung möglich ist oder nicht. Dass eine Rückerstattung nicht möglich ist, liegt meistens daran, dass sich der Drittanbieter eines Spiels dagegen entschieden hat. In diesen Fällen kann Steam dir dein Geld nicht erstatten.

Spiele im Epic Games Store zurückgeben

Die Richtlinien des Epic Games Store ähneln stark denen von Steam. Auch hier hast du nach dem Kauf 14 Tage Zeit und darfst das Spiel nicht mehr als 2 Stunden lang gespielt haben. Sämtliche Produkte, für die du eine Rückerstattung beantragen kannst, sind als „Rückerstattbar“ gekennzeichnet. Kannst du ein Produkt nicht zurückgeben, dann ist es als „Nicht rückerstattbar“ markiert.

Auch vorbestellte Spiele können hier zu jedem Zeitpunkt vor der Veröffentlichung und bis zu 14 Tage nach der Veröffentlichung zurückgegeben werden. Allerdings darfst du auch vorbestellte Spiele nicht mehr als 2 Stunden lang spielen. Um im Epic Games Store eine Rückerstattung zu beantragen, musst du im Dropdown-Menü auf „Konto“ und danach auf „Transaktion“ klicken. Hier wählst du einfach das Spiel aus, für das du gerne eine Rückerstattung beantragen möchtest.

Keine Rückerstattung im Nintendo eShop

Der Nintendo eShop bietet dir keine Rückerstattungen. Es ist egal, ob du das Spiel falsch ausgewählt hast, es dir nicht gefällt, oder du es gar versehentlich gekauft hast. Mit deinem Kauf verzichtest du laut der Website von Nintendo auf dein Widerrufsrecht.

Rückerstattungen im Microsoft Store

Der Microsoft Store hält sich bei seinen Rückerstattungsrichtlinien an das Gesetz. Du kannst also für jedes Produkt eine Rückerstattung unter Angabe eines Grundes beantragen. Allerdings ist nicht garantiert, dass du dein Geld auch zurückerhältst. Nach Eingang deines Antrags kann es bis zu 72 Stunden dauern, bis du erfährst, ob du dein Geld zurückbekommst oder nicht. Du kannst eine Rückerstattung über die Xbox-Bestellverlaufsseite beantragen.

So bekommst du dein Geld im PlayStation Store zurück

Der PlayStation Store gibt dir eine Frist von 14 Tagen, innerhalb der du ein Spiel nach dem Kauf zurückgeben kannst. Auch DLCs, Ingame-Käufe und Season Passes können innerhalb dieser Frist erstattet werden. Wichtig zu beachten ist hier allerdings, dass selbst ein angefangener Download zum Verfall des Rückgaberechts führt. Die Ausnahme stellen hier fehlerhafte Inhalte dar.

Abonnements können ebenfalls bis zu 14 Tage nach der ersten Zahlung zurückerstattet werden. Hast du das Abonnement in dieser Zeit jedoch genutzt, so sinkt der Betrag der Rückerstattung. Kostenlose Testversionen sind ebenfalls in der 14-tägigen Frist enthalten.