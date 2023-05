Discord: Diese große Änderung betrifft alle Nutzer

Discord gibt es nun bereits seit acht Jahren. In dieser Zeit hat sich am beliebten Messenger einiges geändert, doch manche Features und Funktionen sind bis heute gleich geblieben. Jetzt plant das Team hinter Discord jedoch eine besonders große Änderung, die alle Nutzer des Messengers betrifft. Es handelt sich bei dieser Änderung um eine komplette Überholung der Usernamen, mit denen sich Nutzer des Dienstes identifizieren.

Was ändert sich für Discord-Nutzer?

Nutzt du Discord, dann bist du vermutlich mit dem aktuellen System vertraut, das der Messenger nutzt, um User zu identifizieren. Jeder Nutzername besteht aus einem frei wählbaren Namen, gefolgt von einem sogenannten Diskriminator in Form einer Zahl. Auf diese Art und Weise haben sich Discord-Nutzer seit Jahren identifiziert, doch das Team hinter dem Messenger ist der Meinung, dass es auch besser geht.

Immerhin musst du dir aktuell nicht nur die Zahlen nach deinem Namen merken, sondern zudem Groß- und Kleinschreibung kommunizieren. Schon bald gehört deine Nummer jedoch der Vergangenheit an. Fortan sollen Nutzer sich einen @username ausdenken. Du kennst dieses Format vermutlich bereits von Diensten wie Twitter. Dein neuer Username ist dabei komplett kleingeschrieben und darf nur lateinische Buchstaben, Zahlen und einige wenige Sonderzeichen enthalten. Jeder Username kann nur einmal vergeben werden.

So sehen Usernames bei Discord bald aus.

Einfache und praktische Nutzernamen

Das Team hinter Discord verfolgt mit der Änderung der Usernamen vor allem ein Ziel: Das Finden von Freunden über den Nutzernamen soll einfacher werden. Indem sie den Diskriminator und eventuelle Groß- und Kleinschreibung entfernen, sollen Nutzernamen einfacher zu merken sein. Außerdem sollen sie durch die Einzigartigkeit zu etwas Besonderem werden.

Jedoch handelt es sich bei den Änderungen der Nutzernamen nicht um die einzige Neuerung. Künftig kannst du neben deinem @username zudem einen Anzeigenamen festlegen. Dieser kann sowohl Groß- und Kleinschreibung, als auch Sonderzeichen und Emojis beinhalten. Über diesen Namen kannst du dich auf Servern und in Communitys repräsentieren. Server-spezifische Spitznamen haben jedoch weiterhin Priorität. Dein Anzeigename ist vor allem außerhalb von Servern nützlich. Allerdings solltest du daran denken, dass dein Anzeigename den Discord Richtlinien folgen muss. Vulgäre oder irreführende Namen sind also weiterhin verboten.

Wann finden die Änderungen statt?

Die Änderung der Nutzernamen findet nicht auf einmal statt. Wenn du an der Reihe bist, dann erhältst du eine Nachricht, die dich dazu auffordert, deinen Accountnamen zu aktualisieren. Alte Accounts kommen dabei früher an die Reihe, doch schlussendlich ist jeder einzelne Account von dieser Änderung betroffen. In der Nachricht findest du außerdem eine Anleitung, die dir Schritt für Schritt zeigt, wie du deinen Nutzernamen aktualisieren kannst. Alle Informationen und häufige Fragen findest du im offiziellen Blogpost des Discord-Teams.