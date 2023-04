Unrecord: Ist dieses Videospiel zu realistisch, um wahr zu sein?

„Unrecord“ bezeichnet sich selbst als einen taktischen FPS-Shooter, fällt jedoch vor allem durch die fotorealistische Grafik auf. Vielen Zuschauern fällt es beim Anschauen des Trailers zunächst schwer, überhaupt zu erkennen, ob es sich hier um ein Videospiel, oder um eine reale Videoaufnahme handelt. Nun stellen wir uns die Frage, ob ein Videospiel wie „Unrecord“ überhaupt möglich ist. Wir haben dazu einen Blick hinter die Kulissen des Trailers geworfen und Dinge herausgefunden, die bei uns für Zweifel am Projekt sorgen.

Was ist „Unrecord“?

„Unrecord“ soll ein taktischer FPS-Shooter werden, in dem du einen Polizisten auf einer Mission spielst. Du erlebst die Story dabei aus der Perspektive seiner Bodycam. Es handelt sich dabei um ein Konzept, das die Masse spaltet. Manche freuen sich über das Spiel, andere kritisieren, dass es sich um ein Polizei-Spiel handelt. Über die genauen Details der Story ist noch nicht viel bekannt und sie ist aktuell auch nicht das, was im Vordergrund steht. Vielmehr handelt es sich um die fotorealistische Grafik, die das Spiel unheimlich real aussehen lässt und so für Aufsehen sorgt. „Unrecord“ sieht so real aus, wie kein anderes Videospiel.

Das Spiel befindet sich laut den Entwicklern noch in den frühen Stadien der Entwicklung. Laut der Website des Studios ist das Team zudem noch auf der Suche nach einem Publisher und finanzieller Unterstützung. Um etwas mehr über das Projekt herauszufinden, haben wir das Studio hinter „Unrecord“ genauer in den Blick genommen.

Unrecord sieht so realistisch aus, dass viele auf den ersten Blick nicht realisieren, dass es ein Videospiel ist.

Zu gut, um wahr zu sein?

Ein Studio ohne Erfahrung

Das Studio hinter „Unrecord“ nennt sich „DRAMA“. Auf Steam hat das Studio zuvor noch nie ein Videospiel veröffentlicht, auf der eigenen Website gibt es an, erst 2020 gegründet worden zu sein. An der Spitze des Studios steht Théo Hiribarne, auch bekannt als Foda C. Er ist ein französischer Musiker, der mehrere Auszeichnungen gewonnen hat. Allerdings scheint es, als wäre er vor „Unrecord“ noch nicht im Videospiel-Bereich tätig gewesen. Zumindest konnten wir keine vorherigen Erfahrungen ausfindig machen. Alexandre Spindler, den die Website als Programmierer und kreativen Direktor listet, scheint außerhalb von „Unrecord“ auch keine Erfahrung mit Videospielen zu haben. Die dritte genannte Person, Michele Evangelista, konnten wir überhaupt nicht ausfindig machen. Hier liegen uns dementsprechend keine Informationen vor.

Es handelt sich hier also mutmaßlich um ein sehr neues, kleines Studio ohne jegliche Vorerfahrung, das nun am wohl realistischsten Spiel der Gegenwart arbeitet. Indie-Spiele von kleinen Studios können unglaublich gut sein. Manchmal sogar besser als die Spiele großer Studios. Oft liegt das an der Leidenschaft, die in Indie-Projekte fließt. Ein Projekt wie „Unrecord“ erscheint uns jedoch einfach nicht machbar für so ein kleines, unerfahrenes Studio.

Warum gibt es Zweifel an „Unrecord“?

In den letzten Jahren kam es immer wieder mal vor: Studios kündigten große Spiele, die fantastisch aussahen an, doch bis heute haben Spieler die versprochenen Games nicht zu Gesicht bekommen. Ein Beispiel für einen solchen Fall ist das Spiel „The Day Before“, das für immensen Hype sorgte, doch bis heute nicht veröffentlicht wurde. In anderen Fällen sahen Trailer vielversprechend aus, doch das finale Produkt konnte dem einfach nicht gerecht werden. Ein ähnliches Schicksal könnte auch „Unrecord“ widerfahren. Einen gut aussehenden Trailer zu produzieren, ist keine Kunst. Ein gesamtes Spiel mit gleicher Qualität zu schaffen, ist jedoch viel schwieriger.

Reaktion des Studios auf Anschuldigungen

Natürlich kann DRAMA uns auch positiv überraschen und tatsächlich ein Spiel liefern, dass dem ersten Trailer von „Unrecord“ gerecht wird. Tatsächlich hoffen auch wir, dass dies der Fall ist. Immerhin wäre ein solches Spiel ein riesiger Schritt hin zu noch realistischerer Grafik und atemberaubendem Gameplay. Auf Twitter äußerte sich das Studio bereits zu Anschuldigungen, dass es sich um einen Betrug handeln könnte. Allerdings war die Rechtfertigung des Studios recht schwach, lediglich der Verlust von internationaler Reputation wurde als Argument dafür genannt, dass es sich hier um ein tatsächlich reales Spiel handelt. Auf eine direkte Anfrage unserer Redaktion hat DRAMA nicht reagiert.

Mittlerweile hat Alexandre Spindler ein kurzes Video auf Twitter veröffentlicht, das die Validität von Unrecord beweisen soll. Es handelt sich dabei um einen kurzen Clip, der das erste Level des Spiels im Editor der Unreal Engine 5 zeigt. In den Kommentaren zum Video finden sich jedoch weiterhin Zweifel. Unter anderem fordern Spieler eine Beta-Version des Spiels, um die Echtheit zu beweisen.