Asus stellt erste Spielkonsole vor – und sie beeindruckt

Mit dem Steam Deck hat Valve im vergangenen Jahr das Mobile-Gaming revolutioniert. So ermöglicht die Konsole echte PC-Spiele auf einem portablen Handheld zu zocken. In den vergangenen Monaten sind unzählige neue, portable Konsolen erschienen. Doch keine konnte es mit dem attraktiven Preis und der optimierten Software des Steam Deck aufnehmen. Mit Asus steigt nun der erste, etablierte Hersteller von Gaming-Hardware in den Markt der portablen Konsolen ein. Und dessen ROG Ally kann sich sehen lassen.

Asus ROG Ally vorgestellt

Mit einer Vorstellung am 1. April hat Asus einen denkbar ungünstigen Zeitpunkt gewählt. So glaubten viele Spieler anfangs an einen Aprilscherz. Doch wie Asus mittlerweile bestätigt hat, ist die Konsole real und soll noch in diesem Jahr auf den Markt kommen.

Die tragbare Konsole hat ähnliche Abmaße wie das Steam Deck und kommt in einem schicken, weißen Design mit RGB-Beleuchtung in den Joysticks daher. Jedoch verzichtet man auf die kapazitiven Trackpads, die Spiele mit Maus-Steuerung auch unterwegs spielbar machen sollen.

ROG Ally im Einsatz

Im Vergleich zum Steam Deck verbaut Asus deutlich leistungsstärkere Hardware. So kommt ein AMD Ryzen Prozessor der 7000er-Serie, mit der neuen Zen 4 Architektur, sowie RDNA 3 Grafik zum Einsatz. Laut Asus soll die neue Konsole damit doppelt so leistungsstark wie das Steam Deck mit Zen 2 Prozessor und RDNA 2 Grafik sein.

Deutlich mehr bietet auch das Display. Dieses misst zwar auch 7 Zoll, kommt jedoch im gängigeren 16:9 Format daher und bietet Full-HD-Auflösung. Ein Highlight, über welches sich viele Spieler freuen dürften, ist die schnellere Bildwiederholrate von 120 Hertz.

Preise und Verfügbarkeit

Statt einem eigenen System wie Valves Steam OS kommt auf der ROG Ally normales Windows 11 zum Einsatz. Asus arbeitet jedoch an einer eigenen Oberfläche, in der Spieler ihre Games verwalten und Einstellungen an der Konsole vornehmen können. Ein Wechsel zum normalen Windows-Desktop ist allerdings jederzeit möglich.

Die ROG Ally soll in zwei Versionen auf den Markt kommen. Das günstigere Modell bietet 16 Gigabyte RAM und eine 512 Gigabyte SSD, während das teurere Modell mit 32 Gigabyte RAM und einer 1 Terabyte großen SSD daherkommt. Der Preis für das Basis-Modell soll in den US bei 649 Dollar liegen. Hierzulande könnte die Konsole also für rund 710 Euro auf den Markt kommen. Angesichts der gebotenen Ausstattung ein wirklich guter Preis. Für das Modell mit mehr Speicher und RAM werden 899 Dollar, also rund 990 Euro, fällig.