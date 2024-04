Baldur’s Gate: Es gibt eine Fortsetzung, aber mit einem Haken

Baldur’s Gate 3 ist eins der besten Spiele des letzten Jahres. Seit der Veröffentlichung des Vorgängers vergingen fast 25 Jahre, doch Fans blieben dem Spiel treu und der immense Erfolg führte dazu, dass zahlreiche neue Spieler in die Welt des Rollenspiels eintauchten. Jetzt stellen sich viele die Frage danach, ob es eine Fortsetzung geben wird. Nachdem das Entwicklerstudio Larian Studios bekannt gegeben hatte, dass man sich vom Spiel distanzieren will, war die Zukunft der Erfolgsreihe ungewiss.

Hasbro sucht Entwickler

Viele Fans waren enttäuscht, als Larian Studios bekannt gab, dass es keine Erweiterungen für Baldur’s Gate 3 geben wird. Das liegt daran, dass der Entwickler sich vom Spiel distanziert und auch nicht an der Entwicklung von Baldur’s Gate 4 beteiligt sein wird. Für manche war diese Ankündigung ein Schock, denn Baldur’s Gate 3 erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Das Spiel gewann zahlreiche Auszeichnungen und genießt bei Spielern einen sehr guten Ruf.

Für Hasbro und Wizards of the Coast ist klar, dass es Baldur’s Gate 4 auch ohne Larian Studios geben soll. Doch der Verlust des Entwicklerstudios sorgt für Schwierigkeiten. So läuft jetzt bereits die Suche nach einem neuen Partner, der die Entwicklung der Fortsetzung übernimmt. Das könnte jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen. In einem Interview äußerte sich Hasbro zur Vorgehensweise bei der Entwicklerwahl. Man möchte nicht voreilig einen Partner auswählen, sondern eine überlegte Entscheidung treffen, die auch in Zukunft zum Erfolg von Baldur’s Gate beiträgt. Es wurde außerdem betont, wie wichtig das Spiel für die Firma ist und welchen hohen Stellenwert es hat.

Doch Gamer müssen laut Eugene Evans, dem Senior Vice President of Digital Strategy and Licensing, nicht noch einmal 25 Jahre lang auf das nächste Spiel warten. Obwohl manche Spieler sicherlich am liebsten direkt in ein Baldur’s Gate 4 eintauchen würden, trifft Hasbro wahrscheinlich die richtige Entscheidung, indem sich die Firma bei der Partnerwahl Zeit lässt.