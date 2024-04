Der Epic Games Store schenkt dir wie jede Woche hochwertige Videospiele. Aktuell kannst du dir „The Big Con“ und „Town of Salem 2“ komplett kostenlos sichern. Um die Spiele herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist ebenfalls kostenlos. Hast du dir ein Spiel einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf des Angebots permanent dir. Das Angebot der aktuellen Spiele endet am 25. April um 17 Uhr.

Jetzt kostenlos im Epic Games Store

„The Big Con“

In „The Big Con“ begibst du dich als eine Teenie-Taschendiebin auf einen abenteuerlichen Roadtrip durch die USA der 90er-Jahre. Du schlüpfst in die Rolle von Ali, einer sarkastischen Highschool-Schülerin, die die Videothek ihrer Eltern retten möchte. Also lässt sie das Bandcamp sausen, um genau dies auf ihrem Roadtrip quer durch das Land zu schaffen. Deine Mutter darf von der Aktion allerdings nichts erfahren. Du selbst musst entscheiden, wen du betrügst und wer eventuell sogar deine Hilfe braucht.

Schaffst du es, die USA sicher zu durchqueren?

„Town of Salem 2“

„Town of Salem 2“ ist ein Online-Strategie-Spiel. Du tauchst in eine Welt voller Mysterien und Geheimnisse ein und musst immer mit dem Tod rechnen. Das Spiel bietet dir 50 einzigartige Rollen, die es für dich zu meistern gibt. Gemeinsam mit bis zu 15 Spielern kannst du online um deinen Verstand kämpfen. Dabei ist jedes Spiel völlig anders und keines ist, wie das vorherige. Saisonale Veranstaltungen und Events sorgen dafür, dass die Community des Spiels stets etwas Neues zu bieten hat.

Nächste Woche im Epic Games Store

„INDUSTRIA“

„Industria“ ist ein Ego-Shooter, der vor allem mit einer tiefgründigen Geschichte und genialer Atmosphäre überzeugen kann. Das Spiel versetzt dich in die Zeit kurz vor dem Ende des Kalten Krieges. Du suchst in Ostberlin nach einem verschollenen Arbeitskollegen und entschlüsselst dabei die düsteren Geheimnisse einer surrealen Parallelwelt. Am Abend des Mauerfalls stürzt du dich nämlich in diese mysteriöse Dimension, wo unbekannte Zeitebenen und ein unbekanntes Schicksal auf dich warten. Hinter jeder Ecke lauern Feinde und tödliche Gefahren.

Industria ist ab nächster Woche kostenlos im Epic Games Store.

„LISA Definitive Edition“

Nächste Woche gibt es für dich ebenfalls „LISA Definitive Edition“ kostenlos. Dieses Bundle beinhaltet gleich zwei schaurige Spiele, die nicht ohne Grund erst ab 18 Jahren freigegeben sind. In beiden Spielen begibst du dich auf eine Reise durch das postapokalyptische Ödland namens Olathe. Hier warten Egoismus, Herzlosigkeit und brutale Gefahren auf dich. Schaffst du es, zu überleben und es dieser schrecklichen Welt heimzuzahlen?