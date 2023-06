Steam: Von diesem Update profitieren alle Nutzer

Mit einem neuen Update hat der Steam-Client auf dem PC ein völlig neues Aussehen verpasst bekommen. Zwar ist dies die offensichtlichste Änderung, die durch das Update implementiert wurde, aber bei Weitem nicht die Interessanteste. Die meisten Änderungen haben nämlich hinter den Kulissen des Gaming-Services stattgefunden.

Visuelle Änderungen des Steam-Clients

Wer den Steam-Client für PC startet, dem fallen wahrscheinlich direkt einige Änderungen auf. Deine Bibliothek hat beispielsweise einen neuen Look bekommen und auch Benachrichtigungen sehen jetzt anders aus. Auch wenn du Spiele herunterlädst, machen sich Änderungen bemerkbar. So siehst du jetzt etwa ein kleines Icon neben der Download-Anzeige. Dieses zeigt dir, welches Spiel aktuell heruntergeladen wird.

Auch das In-Game Overlay für PC hat einen neuen Look. Zudem gibt es jetzt ein neues Feature, das du nutzen kannst. Am unteren Ende des Overlays kannst du nun Widgets auswählen, die du auch personalisieren kannst. Mit dabei ist unter anderem ein neues Notiz-Feature, das zuvor nur in der Beta-Version des Clients verfügbar war. Du kannst deine Notizen so über dem Spiel anzeigen lassen, um stets den Überblick zu behalten.

Außerdem gibt es gute Nachrichten für Mac und Linux-Nutzer. Auch auf diesen Betriebssystemen kannst du jetzt die Hardware-Akzeleration aktivieren, welche dir einen willkommenen Aufschwung verpasst. Für Windows-Nutzer war diese Funktion schon vor dem Update verfügbar. Eine vollständige Liste aller Änderungen findest du im offiziellen Blog-Post von Valve.

Viele unsichtbare Verbesserungen sollen dazu führen, dass Steam auf deinem PC, Handy und Steam Deck besser läuft. Zudem wurden einige Gründe für Abstürze behoben, die dich jetzt nicht mehr stören sollten. Insgesamt handelt es sich bei diesem Update um eine große Änderung, von der alle Steam-Nutzer profitieren. Auch wer die UI-Änderung nicht mitbekommt, kann sich über verbesserte Performance und weniger Abstürze freuen. Es scheint, als würde Valve in diesem Sommer viele große Projekte in Angriff nehmen und dieses Update ist eines davon.