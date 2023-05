Lego-Fans aufgepasst! Dieses Spiel bekommt endlich einen Nachfolger – nach 24 Jahren

Hast du Anfang der 00er-Jahre, als PCs und Games gerade massenkompatibel wurden, auch gerne den Rocket Racer besiegt oder zumindest Kapitän Rotbart mit einer Kanonenkugel aus deinem virtuell selbst gebauten Lego-Boliden aus dem Weg gejagt? Dann weißt du genau, wovon die Rede ist. Es geht um Lego Racers. 1999 erschien das erste Spiel, in dem du dich gegen diverse Gegner an die Spitze der Lego-Welt fahren konntest. Bislang unerreicht – vor allem nicht durch den halbgaren Nachfolger von 2001 – fristet Lego Racers mittlerweile sein Dasein in der Vergessenheit. Dabei ist der Fun Racer von damals ein ebenbürtiger Gegner der Mario-Kart-Reihe. Jetzt der Knaller: 2023 erscheint eine Neuauflage. Für alle aktuellen Konsolen und natürlich für den PC.

Lego Racers Nachfolger? Lego 2K Drive erscheint am 19. Mai

Das neue Racing-Spiel mit Lego-Label wird von 2K Games herausgegeben und hört auf den Namen Lego 2K Drive. Es handelt sich um ein Open-World-Rennabenteuer mit diversen Spielmodi. Die Ähnlichkeiten und Verweise zum ersten Lego Racers von 1999 sind vorhanden, wenngleich der Zeitgeist der Spiele-Entwicklung – immerhin sind 24 beziehungsweise 22 Jahre seit den ersten beiden Aufschlägen vergangen – seinen Einfluss geltend macht.

Lego 2K Drive gibt es für Xbox Series X und S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und natürlich auch für den PC. Es gibt das Spiel zum Start sowohl in der normalen Version sowie als „Awesome Edition“. Die beinhaltet neben dem Basisspiel noch das besondere „Aquadirt-Racer-Pack“ einem Straßenwagen, einem Geländewagen und einem Boot – transformativ versteckt in einem Gefährt. Außerdem sind weitere Fahrzeuge sowie später erscheinende DLC-Inhalte mit dabei und du erhältst als Awesome-Nutzer direkt 550 Coins, um dir In-Game-Vorteile zu erkaufen.

Lego Racers Nachfolger nach 24 Jahren: Lego 2K Drive für die PS5

Angekündigt wurde Lego 2K Drive Ende März. Der offizielle Release steigt dann am 19. Mai. Vorbestellen kannst du es schon jetzt. Wenn du es bei MediaMarkt oder Saturn vorbestellst, kannst du es direkt am Release-Tag in der Filiale deiner Wahl abholen.

Endboss: Das ist der „neue“ Rocket Racer

In der Kurzbeschreibung heißt es: „Der Story-Modus folgt deiner Reise vom Anfänger bis zum berühmten Champion gegen eine Reihe charismatischer Gegner. Mit jedem Sieg kletterst du die Bestenliste hoch, bis du auf den berüchtigten Shadow Z triffst.“

Shadow Z ist also so etwas wie der neue Rocket Racer (einen ersten Blick auf den neuen Super-Schurken gibt’s im Trailer am Ende des Artikels). Auch sonst gibt es ein paar Neuerungen, denn der recht hoch anmutende Preis – für die PlayStation-5-Version zahlst du stolze 70 Euro – will sich auch bezahlt machen.

Lego-Werkstatt im neuen Lego 2K Drive

Zu den Fahrzeugen: Zu Land, zu Wasser oder gar in der Luft bewegst du dich in alter Racers-Manier mit selbst gebauten Fahrzeugen. Die Werkstatt dafür beinhaltet alles, was das Lego-Herz begehrt. Für die weniger Kreativen unter uns gibt es natürlich zahlreiche vorgefertigte Wagen.

Als Open-World-Game konzipiert, steuerst du in Lego 2K Drive bei Bedarf frei durch die riesigen Maps von „Bricklandia“, der Lego-Fantasiewelt, bewältigst zahlreiche Quests und bretterst einfach nur so rum. Hier gibt es verschiedene Orte und Bereiche, in denen du dann auf deine Gegner triffst und die Rennen austrägst. Im Einzelspieler-Modus bist du wie ein klassischer Lego-Racer – übersetzt ins Jahr 2023 – unterwegs. Heutzutage darf aber natürlich auch ein Online-Multiplayer-Modus nicht fehlen.

Das kostet Lego 2K Drive

Die Awesome Edition von Lego 2K Drive kostet für PlayStation (PS4/5) und Xbox (X/S) satte 99,99 Euro. Das Basisspiel kostet für die NextGen-Konsolen 69,99 Euro. Für die PlayStation 4 ist es 10 Euro günstiger.

Hier kommt noch der offizielle Trailer zum neuen Lego-Rennspiel:

Ab dem 19. Mai 2023 erscheint das Spiel auf dem Markt.

