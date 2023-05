Star Wars und mehr: Microsoft schenkt dir im Mai zwei Spiele

„Games with Gold“ ist ein Teil von „Xbox Live Gold“. Dieses Abonnement erlaubt es dir, auf deiner Xbox online mit Freunden zu spielen. Neben den kostenlosen Spielen erhältst du außerdem 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Spiele im Microsoft Store. Wie jeden Monat gibt es auch im Mai wieder eine Vielzahl kostenloser Games mit “Games with Gold” abzustauben. Auch als Xbox Game Pass Ultimate Mitglied profitierst du von diesen kostenlosen Spielen. Um welche Games es sich genau handelt und was dahintersteckt, erfährst du hier.

Kostenlose Spiele mit Games with Gold

Jetzt kostenlos: „Star Wars Episode I Racer“

In diesem rasanten Rennspiel tauchst du in die intergalaktische Welt von Star Wars ein. „Star Wars Episode I Racer“ versetzt dich in die Rolle eines Podracers, der mit bis zu 960 Stundenkilometer durch verschiedene Strecken jagt. Dabei musst du schwierigen Hindernissen ausweichen, durch flammende Methanseen fliegen und Meteoritenschauern trotzen. Auch Tusken-Jäger versuchen, dir das Leben schwer zu machen. Schaffst du es trotzdem, die riesigen Düsentriebwerke zu starten und als erster durchs Ziel zu fliegen?

„Star Wars Episode I Racer“ ist mit Xbox Games with Gold vom 1. bis zum 31. Mai kostenlos verfügbar. Normalerweise kostet dich das Spiel etwa 15 Euro und kann auf deiner Xbox Series X/S und Xbox One gespielt werden. „Star Wars Episode 1 Racer“ mag zwar aus dem Jahr 1999 stammen, ist jedoch noch immer aktuell. Hervorragende Bewertungen machen dieses Spiel zu einem Muss für jeden Star Wars Fan.

Bald kostenlos: „Hoa“

„Hoa“ entführt dich in eine wunderschöne, mythologisch inspirierte Welt. Du schlüpfst in die Rolle der Fee Hoa und kehrst in deine Heimat zurück. Dein Ziel ist es, dem Land und den Bewohnern einmal mehr neues Leben einzuhauchen. Du löst entspannte Puzzles, die mit handgemalter Kunst und einem fantastischen Soundtrack überzeugen. Bist du also noch auf der Suche nach einem entspannten und dennoch unglaublich liebevoll gestalteten Spiel, dann ist „Hoa“ das richtige Spiel für dich.

Du kannst dir „Hoa“ ab dem 16. Mai bis zum 15. Juni kostenlos sichern. Außerhalb des Angebots kostet dich auch dieses Spiel rund 15 Euro. Du kannst sowohl auf deiner Xbox Series X/S, als auch auf deiner Xbox One spielen. In jedem Fall solltest du dir diese kostenlosen Spiele sichern, denn du sparst nicht nur Geld, sondern erhältst ebenfalls 2.000 Gamerscore Punkte.