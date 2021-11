Xbox Cloud Gaming: Jetzt kannst du auch auf den Xbox Konsolen spielen

Nachdem Xbox diese Woche stolze 20 Jahre alt geworden ist, hört das Feiern noch immer nicht auf. Anlässlich dieses Jubiläums konntest du dich bereits über special Editions der Xbox Wireless Controller freuen, die mit einem klassischen Grün auf durchsichtigem Schwarz überzeugen. Die Controller stellen eine Hommage an die Original-Xbox-Konsole dar, die noch in durchsichtigem Grün auf den Markt gebracht wurden. Jetzt folgt die nächste heiße Phase mit Xbox Cloud Gaming.

So kannst du Xbox Cloud Gaming erleben

Besitzer einer Xbox Series X/S oder Xbox One Konsole haben einen Grund zur Freude. Game Pass Spiele aus der Cloud kannst du jetzt auf der Konsole spielen. Die Xbox Cloud Gaming Beta ist seit Donnerstag verfügbar. Die einzige Bedingung dafür ist eine Game Pass Ultimate Mitgliedschaft. Den ersten Monat bekommst du dort aktuell für 1 Euro. Danach werden pro Monat 12,99 Euro für über 100 Spiele auf allen Plattformen und exklusive Rabatte fällig. Die Xbox Live Gold Mitgliedschaft ist darin ebenfalls enthalten.

Diese Vorteile erwarten Konsolen Spieler

In 25 Ländern wird der Launch erfolgen, darunter auch bald in Brasilien. Komplett davon ausgenommen ist bis jetzt China. Im Laufe des Monats kann sich die Verfügbarkeit jedoch noch ausdehnen, um allen Gamern auf der Welt zugutezukommen. Außerdem hast du die Möglichkeit alle möglichen Games zu entdecken und auszutesten bevor du sie installierst. In diesem Zusammenhang kannst du auch Einladungen von Freunden folgen ohne davor etwas downloaden zu müssen. Das Xbox-Team ist laut eigenen Angaben bemüht, Cloud Gaming so flüssig und unkompliziert wie möglich zu gestalten, während sie den Speicher deiner Konsole so wenig wie möglich zu belasten versuchen.

Xbox Cloud One Besitzer stellen eine weitere Besonderheit dar. Auf Next Gen Games in ihrem Besitz kann nun über Cloud Gaming auf der Xbox One zugegriffen werden. Spiele, wie “The Riftbreaker” oder “The Medium”, die nur auf der Xbox Series verfügbar sind, kannst du jetzt auch auf der Xbox One spielen. Die Bedingung dafür ist erneut eine Game Pass Ultimate Mitgliedschaft. Die Auswahl an Cloud Gaming Titeln soll in Zukunft weiterhin ausgebaut werden.