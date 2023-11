Bildschirm sperren: So geht’s mit Windows – auch automatisch

Es gibt viele Gründe dafür, seinen Windows-Bildschirm sperren zu wollen. Etwa mit Blick auf humoristisch veranlagte Freunde und Arbeitskollegen oder zu neugierige Kinder. Diese simple Wahrheit scheint auch den Entwicklern bei Microsoft bewusst zu sein. Daher haben sie gleich mehrere Methoden in das Windows-Betriebssystem eingebaut, mit deren Hilfe Nutzer ihren Bildschirm sperren können. Diese erstrecken sich von einer schlichten Tastenkombination bis hin zu einer vollautomatischen Bildschirmsperre.

Bildschirm sperren mittels Tastenkombination

Wer mit der manuellen Vorgehensweise zufrieden ist und sich Windows-Tastenkombinationen gut merken kann, muss sich lediglich die Kombination „Windows-Taste + L“ einprägen. Diese funktioniert nicht nur unter Windows 11, sondern auch unter Windows 10, Windows 8.1 und Windows 7. „L“ steht dabei für „lock“; zu Deutsch: „sperren“ oder „Schloss“. Ferner lässt sich dieselbe Tastenkombination auch dafür verwenden, um das Konto zu wechseln.

Unter macOS-Nutzer kann der Bildschirm übrigens auf eine ähnliche Weise gesperrt werden. Mit der Tastenkombination „Ctrl+Befehlstaste+Q“.

Bildschirm sperren: Tastenkombinationen im Überblick

Windows: Windows-Taste +L

macOS: Ctrl+Befehlstaste+Q

Windows-Bildschirm mit der Maus sperren

Wem Tastenkombinationen nicht liegen, der kann seinen PC auch über die Start-Leiste sperren. Hierfür muss zunächst das Windows-Symbol (Start) in der Taskleiste und anschließend der virtuelle Ein/Aus-Button anvisiert werden. Ein weiterer Klick und es öffnet sich das übliche Einschalt-Menü. Nun sollte anstelle des üblichen „Herunterfahren“ das Feld „Energie sparen“ angeklickt werden. Das Feature deaktiviert unter anderem den Bildschirm. Und sobald jemand diesen wieder aktiviert, wird der PIN abgefragt – genauso wie bei einer PC-Sperre.

Bildschirm sperren mithilfe einer Automatik

Was viele Windows-Nutzer nicht wissen: Microsoft bietet unter Windows 11 und Windows 10 eine Möglichkeit, den Bildschirm vollautomatisch zu sperren. Die Automatik greift dabei, wenn sich ein per Bluetooth gekoppeltes Gerät nicht mehr in der Reichweite des Computers befindet. Sprich: Wenn du dich von deinem Rechner entfernst und das gekoppelte Smartphone mitnimmst, sperrt der Bildschirm nach circa einer Minute ohne weiteres Zutun automatisch. Zuvor muss die Funktion allerdings in zwei simplen Schritten eingerichtet werden.

Windows-Bildschirm vollautomatisch sperren:

In der Taskleiste „Start“ > „Einstellungen“ > „Konten“ > „Anmeldeoptionen“ auswählen „Dynamische Sperre“ anvisieren und das Häkchen bei „Zulassen, dass Windows Ihr Gerät in Ihrer Abwesenheit automatisch sperrt“ setzen

Dein Bluetooth-Gerät kannst du indes in den Einstellungen unter „Bluetooth und Geräte“ koppeln. Hierzu reicht bereits ein Klick auf „Gerät hinzufügen“.