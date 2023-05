Pokémon Go: Dieses neue Feature könnte alles verändern

In einem kurzen Livestream offenbarte Niantic jüngst ein neues Feature für Pokémon Go. Mittlerweile ist mehr über das Feature und das Event bekannt, das die Einführung begleitet. Das neue Event trägt den Namen „Aufsteigende Schatten“ und ist vom 22. Mai um 10:00 Uhr bis zum 28. Mai um 20 Uhr spielbar. Es führt unter anderem Crypto-Raids ein und setzt endlich auch die Spezialforschung von Season 10 weiter fort.

Crypto-Raids in Pokémon Go

Noch immer sind Raids in Pokémon Go von einigen Kontroversen umgeben. Manche Spieler weigern sich noch immer, die Änderungen der Fernraids zu akzeptieren. Niantic scheint dies jedoch weiterhin nicht zu adressieren und kündigte stattdessen eine neue Art von Raids an, die es in Pokémon Go noch nie zuvor gegeben hat. Es handelt sich dabei um Crypto-Raids, eine neue Art von Kämpfen, die eine schwere Herausforderung darstellen, dich aber auch mit mächtigen Pokémon belohnen.

Crypto-Raids gibt es in verschiedenen Schwierigkeits-Stufen. Auf Stufe 1 der neuen Raids findest du zu Beginn Crypto-Quapsel, Crypto-Machollo, Crypto-Knofensa und Crypto-Tanhel. In Kämpfen der Stufe 3 treten dir Crypto-Lorblatt, Crypto-Iglavar, Crypto-Tyracror und Crypto-Sniebel gegenüber. Die größte Herausforderung sind allerdings Raids der Stufe 5. Vom 27. Mai bis zum 28. Mai trittst du hier erstmals gegen Crypto-Mewtu an. Dieses kann erstmals sogar Shiny sein.

Die Besonderheiten von Crypto-Raids

Crypto-Raids unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht von normalen Raids, oder gar Mega-Raids. Damit ein Crypto-Raid stattfinden kann, muss nämlich Team Rocket Go eine Arena eingenommen haben und ein Crypto-Pokémon zur Verteidigung einsetzen. Um an einem Crypto-Raid teilzunehmen, musst du vor Ort sein, denn die Teilnahme per Fernraidpass ist nicht möglich.

Während des Raids geraten Crypto-Pokémon in Rage, was sie noch stärker und schwieriger zu besiegen macht. Du kannst sie jedoch mithilfe eines neuen Items beruhigen. Es handelt sich dabei um einen Erlösten Edelstein. Du erhältst die Edelsteine ähnlich wie Team Rocket Go Radare durch das Bekämpfen von Rüpeln, Leitern und Giovanni. Jeder Spieler im Raid kann jeweils einen Edelstein einsetzen, mit jedem Edelstein beruhigt sich das Pokémon weiter.

Der Meisterball in Pokémon Go

Erstmals hast du die Möglichkeit, dir einen Meisterball in Pokémon Go zu sichern. Es handelt sich dabei um einen besonders mächtigen Pokéball, der das Fangen eines Pokémons garantiert. Allerdings ist dieser Ball sehr selten und bislang gibt es nur eine Möglichkeit, dir einen solchen Ball zu sichern. Du erhältst den Ball als Belohnung für den Abschluss der Spezialforschung der Season 10. Diese ist für alle Spieler kostenlos zugänglich und geht am 22. Mai endlich weiter.

Der Meisterball ist erstmals verfügbar.

Manche Spieler haben bereits Sorgen darüber ausgedrückt, ob die Einführung des Meisterballs die Fangraten besonders guter Pokémon verändern könnte. Niantic hat sich dazu bislang nicht geäußert und wir halten eine solche Änderung für unwahrscheinlich. Im Livestream zu den Crypto-Raids wurde angedeutet, dass der Meisterball zum Beispiel für das Fangen von Crypto-Mewtu eingesetzt werden kann. Eventuell sind Pokémon aus Crypto-Raids also besonders schwer zu fangen. Alle weiteren Infos zum Event findest du, wie immer, im offiziellen Pokémon Go Blog.