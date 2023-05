Macher von Pokémon Go trickst Google und Apple aus

Wenn Anbieter ihre Apps im Google Play Store und im Apple App Store verkaufen, müssen diese eine Gebühr an Google oder Apple entrichten. Das gilt auch für In-App-Käufe. So ist Pokémon Go grundsätzlich kostenfrei, es können, aber Premium-Münzen im Store gegen Echtgeld erworben werden.

So tricksen die Macher von Pokémon Go

Die Gebühren unterscheiden sich je nach Unternehmen. Im Falle von Niantic, der Firma hinter Pokémon Go, betragen sie 30 Prozent. Heißt, fast ein Drittel des Umsatzes bei jedem In-App-Kauf landet bei Google oder Apple.

Diese Gebühr will Niantic sich sparen und hat eine eigene Website ins Leben gerufen. Unter store.pokemongolive.com/de können sich Spieler ab sofort die begehrten Münzen im Internet kaufen. Beim Kauf muss man sich mit seinem Pokémon Go Konto anmelden und bekommt die Münzen direkt nach dem Kauf in der App gutgeschrieben.

Bezahlen kann man per Kreditkarte, PayPal, Google Pay, Apple Pay, Amazon Pay und Sofortüberweisung, aber auch per Vorkasse und sogar per Bargeld. Dabei bekommt man einen QR-Code angezeigt und kann mit diesem bei vielen Geschäften vor Ort in bar bezahlen.

Nicht für alle Kunden die beste Option

Entscheidet man sich für einen Kauf im neuen Webstore, legen die Macher von Pokémon Go bei jedem Kauf ein paar Bonus-Münzen darauf. So kannst du effektiv je nach Box zwischen 5 und 7 Prozent sparen. Doch ist mit anderen Methoden eine noch größere Ersparnis drin.

Dieser Weg führt über den Kauf von Gutscheinen. So gibt es sowohl für den Play Store als auch für den App Store Gutscheinkarten bei Supermärkten, Drogerien, Tankstellen und im Internet zu kaufen. Diese werden in regelmäßigen Abständen mit 10 oder gar 15 Prozent Rabatt verkauft. Alternativ gibt es 20-fache Payback-Punkte, was einem effektiven Rabatt von 9,6 Prozent entspricht.

Möchtest du diese Angebote nutzen, hilft es, die aktuellen Prospekte von Supermärkten und Co. in deiner Nähe im Blick zu behalten. Fast jede Woche gibt es irgendwo ein Angebot und die Gutscheinkarten lassen sich auch auf Vorrat kaufen und für andere Apps und Spiele oder sogar Filme, Serien und Musik einlösen.

Hast du keine Lust auf Gutschein-Suche zu gehen, kannst du mit dem neuen Store von Niantic ohne Mehraufwand zumindest ein paar Prozent bei jedem Kauf sparen.