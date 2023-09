Starfield auf der Xbox Series X: Bei O2 kommst du günstig an Konsole & Game Pass

Bei Starfield handelt es sich um ein Microsoft exklusives Game. Zum Spielen benötigst du dementsprechend eine Xbox-Konsole oder einen Gaming-PC beziehungsweise ein Gaming-Notebook. PlayStation-Besitzer gehen hingegen komplett leer aus. Wenn du noch keine Xbox Series X besitzt, kannst du dir die Konsole jetzt bei O 2 für monatlich 24 Euro sichern (24 Monate Laufzeit) – und dich dann anschließend selbst ins Weltraumabenteuer von Starfield stürzen. Alternativ gibt’s bei O 2 aber auch den Xbox Game Pass – bei dem das Bethesda Spiel inklusive ist – oder eine Kombination aus O 2 -Tarif, Spielkonsole und Gaming-Abo. Wir stellen dir die verschiedenen Optionen genauer vor.

Nur 1 Euro Anzahlung & niedrige Raten: Xbox Series X bei O2

Wer nicht bereit ist, den Kaufpreis (UVP 549,99 Euro) für die Xbox Series X auf einen Schlag zu zahlen, kann sich die Microsoft Konsole bei O 2 in Raten sichern. Neben einer günstigen Anzahlung in Höhe von 1 Euro sowie 4,99 Euro Versandkosten, zahlst du monatlich dann nur 24 Euro für die Xbox. Über die Vertragslaufzeit von 24 Monaten fallen dadurch insgesamt 581,99 Euro an.

Mit der Xbox Series X holst du dir Microsofts stärkste Konsole ins Haus, welche dich die aktuellen Spiele-Highlights wie Starfield in 4K und mit bis zu 120 fps zocken lässt. Lange Ladezeiten gehören bei der High-End-Konsole ebenfalls der Vergangenheit an und die verbaute 1 TB SSD-Festplatte gibt dir obendrein ordentlich Speicherplatz. Richtig cool: Dank der Abwärtskompatibilität kannst du zusätzlich auch ältere Spiele auf deiner neuen Konsole genießen.

Game Pass oder Tarif-Bundle: Diese weiteren Optionen bietet dir O2

Hast du hingegen schon eine Xbox Series X oder einen Gaming-PC? Dann reicht dir zum Zocken von Starfield bereits das Xbox Game Pass Ultimate Abo. Hier ist der Rollenspiel-Epos nämlich ebenso inklusive wie hunderte andere Spiele-Highlights. Dabei hast du sowohl auf dem PC als auch auf der Konsole Zugriff auf das Gaming-Abo und kannst selbst via Cloud Gaming auf die Titel zugreifen. Für mehr Infos zu dem Angebot und wie du dir den Game Pass bei O 2 sichern kannst, lohnt sich ein Blick auf diese Aktionsseite.

→ Xbox Game Pass Ultimate bei O 2

Als dritte Option gibt es ein waschechtes Komplettpaket inklusive Tarif. Hier bekommst du nämlich die Xbox Series X, den Xbox Game Pass Ultimate sowie eine O 2 Mobile M Partnerkarte mit 25 GB 5G-Datenvolumen. Dank des Grow-Vorteils wachsen deine mobilen Daten zusätzlich jährlich um weitere 5 GB. Außerdem kannst du von einem starken Wechselbonus in Höhe von 200 Euro Gebrauch machen.