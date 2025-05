Kein langer Mobilfunkvertrag, keine versteckten Kosten – einfach nur ein Top-Smartphone zum besten Preis aller Zeiten. Ein solches Angebot haben wir jetzt zum Pixel 9 Pro entdeckt. Und auch das Pixel 9 in der Basis-Version – dafür aber mit 256-GB-Speicher – ist im Angebot.

Deutlicher Preissturz: Das beste Pixel Smartphone jetzt für nur 720 Euro

Leider wahr ist auch: Willst du ins obere Regal greifen, kosten auch die Pixel-Smartphones von Google eine Stange Geld. Wer am Top-Modell interessiert ist, kann derzeit aber einen guten Fang machen.

Gerade läuft bei Amazon eine wahre Google-Pixel-Preis-Rallye. Und im Zuge dieser ist auch das Pixel 9 Pro reduziert – und das nicht zu knapp. Das schwarze Pixel 9 (128 GB) bekommst du gerade für 723,96 Euro. So günstig war das Handy seit seinem Erscheinen im Sommer 2024 noch nie!

→ Jetzt zuschlagen!

Noch besserer Deal zum „normalen“ Pixel 9

Rein von der Zahl her – logisch – aber auch inhaltlich vielleicht noch einen Ticken besser ist das Angebot zum normalen Pixel 9. Ja, hier fehlt das Pro und damit ein wenig Kamera-Kompetenz, und es gibt ein paar Abstriche bei den technischen Daten in der Endstufe. Gleichwohl ist das Pixel 9 ein absolut auf der Höhe der Zeit befindliches Smartphone mit Flaggschiff.

Zum Angebot: Bei Amazon ist das Pixel 9 gerade für 689 Euro (Farbe: „Porceallain“) zu haben (in Rosa kostet es sogar nur 659 Euro, ist aber fast ausverkauft). Der Clou – es handelt sich jeweils um die 256-GB-Variante des Smartphones. Und in Zeiten, in denen Smartphones auch mal länger als 2 Jahre genutzt und Fotos auch mal gerne 8 bis 10 MB groß werden, ist das ein echtes Faustpfand!

Google Google Pixel 9 Pixel 9 Pro Allgemein Betriebssystem Android Android Prozessor Google Tensor G4 Google Tensor G4 Arbeitsspeicher 12 GB 16 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✓ ✓ Farbe Grün

Pink

Schwarz

Weiß Grau

Pink

Schwarz

Weiß Marktstart 08.2024 08.2024 Gewicht 198 g 199 g

Preisverlauf des Pro-Modells: Erst seit Januar stabil unter 1.000 Euro

Seit Erscheinen war die große Variante des Google-Smartphones selten unter 900 Euro zu haben. Erst im Januar erfolgte gar der Schritt stabil unter die 1.000- unter erstmals unter die 900-Euro-Marke. Die aktuell aufgerufenen 723 Euro sind bislang unerreicht und bilden den neuen Tiefstpreis ab. Das gibt ein „Herausragend“ für den Deal bei Amazon.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Und auch beim Pixel 9 ohne Pro-Zusatz, dafür mit 256-GB-Speicher sehen wir mit dem Sprung auf unter 700 Euro einen bisher nicht unterbotenen Preis. Hier kannst du also bedenkenlos zuschlagen.

Jetzt weiterlesen Ist das eins der schönsten Smartphones des Jahres? Wer es jetzt kauft, bekommt In-Ears gratis

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.