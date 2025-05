Aldi haut Mähroboter mit 64 Prozent Rabatt raus Cedric Litzki 3 Minuten

Endlich ist es so weit: Die Sonne kommt regelmäßiger raus und der Sommer steht dadurch gefühlt in den Startlöchern. Das bedeutet aber auch: Die Wiese im Garten muss wieder öfter gepflegt werden. Doch da hat Aldi jetzt ein passendes Angebot in petto.