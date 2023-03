Microsoft verschenkt Spiele: Diese 3 Games gibt es nur jetzt kostenlos

„Games with Gold“ ist ein Teil von „Xbox Live Gold“. Dieses Abonnement erlaubt es dir, auf deiner Xbox online mit Freunden zu spielen. Neben den kostenlosen Spielen erhältst du außerdem 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Spiele im Microsoft Store. Wie jeden Monat gibt es auch im März wieder eine Vielzahl kostenloser Games mit “Games with Gold” abzustauben. Um welche Games es sich genau handelt und was dahintersteckt, erfährst du hier.

Kostenlose Spiele mit Games with Gold

Jetzt kostenlos: Trüberbrook

Trüberbrook lässt dich in ein Deutschland der 60er-Jahre eintauchen. Du begibst dich auf eine nostalgische Reise in das friedliche Dörfchen Trüberbrook, doch hier ist nichts so, wie es scheint. Im friedlichen Trüberbrook warten nämlich jede Menge Science Ficion und Mystery-Elemente auf dich, die deine Reise zu einem ganz besonderen Abenteuer machen. In diesem Spiel kämpfst du gegen verrückte Wissenschaftler, versuchst die Welt und deine wahre Liebe zu retten. Trüberbrook ist vom 1. März bis zum 31. März kostenlos verfügbar. Du kannst das Spiel auf deiner Xbox Series X/S und Xbox One spielen.

Kannst du das Geheimnis des Dorfes lösen?

Sudden Strike 4 – Complete Edition

Dieses Spiel nimmt dich mit in die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Kostenlos mit dabei sind außerdem alle 5 DLCs des RTS-Klassikers. Du kommandierst in entscheidenden Schlachten verschiedene Truppen und erlebst historische Schauplätze der Kriegsgeschichte hautnah. Du kannst unter anderem im verschneiten Finnland, in den Wüsten des afrikanischen Kontinents und im Pazifik kämpfen. Insgesamt stehen dir hunderte verschiedene Einheiten zur Verfügung und warten auf deine Befehle. Sudden Strike 4 ist vom 1. März bis zum 31. März kostenlos verfügbar und kann auf der Xbox Series X/S und Xbox One gespielt werden.

Epische Kämpfe erwarten dich in Sudden Strike 4

Lamentum

In Lamentum schlüpfst du in die Rolle von Victor, einem jungen Aristokraten. Er begibt sich auf eine Reise, um ein Heilmittel für eine mysteriöse Krankheit zu finden. Plötzlich erhältst du einen vielversprechenden Hinweis, der dich auf das Anwesen eines mysteriösen Grafen führt. Die Villa des Grafen ist allerdings alles andere als sicher. Hier lauern zahlreiche namenlose Ungeheuer auf dich und versuchen, dich für immer gefangenzunehmen. Kannst du das Heilmittel dennoch finden und aus der verfluchten Villa entkommen? Lamentum ist ab dem 16. März kostenlos verfügbar und bleibt bis zum 15. April im Angebot. Auch dieses Spiel kannst du auf der Xbox Series X/S und Xbox One spielen.