Switch-Nutzer aufgepasst: Lieblingsspiel von Millionen bald auf der Switch

Die Nintendo Switch ist längst keine reine „Kinder-Konsole“ mehr. Schon seit Jahren gibt es im Nintendo e-Shop auch 18+ Spiele zu kaufen. Noch mehr Spiele dieser Art sollen nun schon bald für die Handheld-Konsole verfügbar sein. Die Entwickler versprechen auch, dass die Switch-Version der Spiele dem Original in ihrer Performance nicht nachstehen soll.

Call of Duty für die Switch

Was macht die Switch-Version besonders?

Das „Call of Duty“-Franchise gehört schon seit Jahren zu den beliebtesten und bekanntesten überhaupt. Auch nach zahlreichen Spielen fiebern Fans noch gespannt auf den nächsten Titel der Reihe hin. Nun soll das Spiel den Sprung auf die Switch schaffen, was für viele Fans hochinteressant ist. Bei der Nintendo Switch handelt es sich nämlich um eine Handheld-Konsole, was bedeutet, dass Spieler sie ganz einfach mitnehmen können. Dank der Docking-Station kann die Konsole außerdem kinderleicht an Fernseher und Monitore angeschlossen werden. Aktuell bietet das Steam Deck die einzige wirkliche Alternative zur Switch, ist jedoch noch nicht so weit verbreitet wie die Konsole von Nintendo.

Ein „Impossible Port“

Bei Call of Duty für die Switch handelt es sich um einen sogenannten „Impossible Port“. Von einem solchen spricht man dann, wenn ein Spiel mit hohen technischen Anforderungen an eine Konsole angepasst werden soll, die technisch schwächer als die ursprüngliche Plattform ist. Dies ist bei Call of Duty definitiv der Fall, denn das Spiel beansprucht viel Rechenleistung. Laut Microsoft soll das Spiel „wie es zu erwarten ist“ auf der Switch laufen. Ob es sich dabei nur um schlechte Wortwahl, oder ein schlechtes Omen, handelt, muss sich noch zeigen.

Spiele wie „The Witcher 3: Wild Hunt“ haben jedoch bereits erfolgreich gezeigt, dass „Impossible Ports“ durchaus möglich sind. Nicht nur das, sie können technisch sogar mit dem Original mithalten. Natürlich ist es nicht völlig unvermeidbar, das Spiel ein wenig zu reduzieren. Microsoft hat Spielern jedoch versprochen, ein Call of Duty ohne große Performance-Abzüge auf die Switch zu bringen.

Partnerschaft zwischen Microsoft und Nintendo

Microsoft und Nintendo haben eine zehnjährige Partnerschaft angekündigt, welche die Call of Duty-Spiele auf die Switch bringen soll. Wie es jedoch mit kommenden Spielen des Franchises aussieht, ist noch unklar. Schon bald läuft der Call of Duty-Vertrag von Activision mit Sony aus. Microsoft versucht außerdem noch immer, Activision zu kaufen. Aktuell bietet Microsoft dabei satte 68,7 Milliarden US-Dollar. Sollte der Kauf gelingen, dann handelt es sich um den größten Deal in der Geschichte des Gamings.