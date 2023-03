Pokémon vor dem Aus: Diese Spiele gibt es bald nicht mehr

Schon in absehbarer Zeit ist ein Großteil der Pokémon-Spiele nicht mehr offiziell zu kaufen. Davon betroffen sind nicht etwa Knock-Off-Titel des Franchises, sondern Hauptspiele, die schon bald zu Seltenheiten werden könnten. Der Grund für das baldige Ende dieser Spiele ist die Abschaltung des Nintendo eShops für die WiiU und den Nintendo 3DS.

Abschaltung des Nintendo eShops

Die Abschaltung des Nintendo eShops für den 3DS und die WiiU ist vermutlich für wenige Spieler relevant, da die Systeme kaum noch genutzt werden. Gruppen, die am Erhalt von Videospielen interessiert sind, warnen jedoch seit längerem vor der Abschaltung. Es gehen nämlich zahlreiche Videospiele für immer verloren. Jetzt, da das Ende immer näher rückt, wird klar, wie viele Spiele wirklich betroffen sind. Besonders das Pokémon-Franchise verliert zahlreiche Titel.

Natürlich bleiben bereits heruntergeladene Kopien der Spiele erhalten und auch physische Kopien sind weiter spielbar. Es wird jedoch nach der Abschaltung keinen offiziellen Weg mehr geben, die Spiele zu kaufen. Ihre Produktion ist schon seit langem eingestellt. Viele Spieler verbinden mit den älteren Spielen eine gewisse Nostalgie, die sie, trotz modernerer Alternativen, weiterhin relevant macht.

Welche Spiele sind betroffen?

Von der Abschaltung sind so gut wie alle Pokémon-Spiele betroffen, die nicht Pokémon Go oder für die Switch sind. Es handelt sich unter anderem um Pokémon X und Y, Pokémon Sonne und Mond und weitere Haupttitel. Wer also noch im Besitz einer alten Konsole ist, der hat nur noch für kurze Zeit die Möglichkeit, sich die Spiele im eShop zu kaufen. Ist er nämlich abgeschaltet, dann verbleiben nur noch Second-Hand-Kopien und bereits gekaufte Software.

Die Pokémon-Spiele überstehen die Abschaltung jedoch noch besser, als manch andere Games. Immerhin gab es für sie nämlich die physischen Kopien, die auch nach dem Ende des eShops erhalten bleiben. Andere Spiele, die nur über den eShop verfügbar waren, gehen komplett verloren. Zudem weigert sich Nintendo vehement, die Spiele zu Erhaltungszwecken freizugeben. Für viele Spieler ist dies ein Schritt in die falsche Richtung, denn ihrer Meinung nach sollten die Videospiele für die Allgemeinheit zugänglich bleiben. Laut ihnen profitiert Nintendo nach der Abschaltung des eShops so oder so nicht mehr durch die Software.