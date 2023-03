Pokémon Go: Alle Infos zum überraschenden Community Day im März 2023

Die wichtigsten Informationen zum Pokémon Go Community Day im März sind endlich bekannt. Auf den ersten Blick mag die Pokémon-Wahl für manche etwas langweilig wirken, doch bei genauerem Hinsehen wird klar, wie viel Potenzial dieser Community Day wirklich hat. Doch was macht diesen C-Day so besonders?

Pokémon Go Community Day März 2023

Diesen Monat dreht sich der Community Day um Flegmon und Galar-Flegmon. Flegmon spielte bereits in Pokémon HartGold und SoulSilver eine wichtige Rolle und nun steht es für einen Tag im Rampenlicht. Besonders interessant ist, dass beide Versionen des Pokémons vertreten sind. Es handelt sich dabei um die gewöhnliche Version und die Galar-Version des pinkfarbenen Monsters. Letztlich gibt es also zwei verschiedene Pokémon, die ihr dieses Mal am Community Day fangen könnt.

Zwar ist Flegmon nicht gerade das stärkste Pokémon, doch vor allem die Shiny-Version von Galar-Flegmon kann mit ihrem Aussehen überzeugen. Wer also an seiner Shiny-Sammlung arbeitet, der kann ihr im März gleich zwei neue Exemplare hinzufügen. Doch die beiden Pokémon unterscheiden sich nicht nur in ihrem Aussehen. Um Galar-Flegmon zu entwickeln, musst du es als Kumpel wählen und satte 30 Gift-Pokémon fangen. Am Community Day ist dies jedoch anders, denn während des Events musst du stattdessen 30 Psycho-Pokémon fangen. Da sowohl Flegmon als auch Galar-Flegmon, reine Psycho-Pokémon sind, macht dies die Entwicklung um einiges leichter.

Sonstige Boni während des Events

Während des Events, das am 18. März 2023 von 14 Uhr bis 17 Uhr stattfindet, könnt ihr euch außerdem auf Boni freuen. Mit dabei sind diesmal unter anderem extra Fang-EP und doppelte Fang-Bonbons. Hier findest du eine vollständige Liste:

Dreifache Fang-EP

Doppelte Fang-Bonbons

Doppelt so hohe Chance auf XL-Bonbons beim Fangen von Pokémon

Lockmodule halten 3 Stunden

Rauch hält 3 Stunden lang an

Ein zusätzlicher Spezialtausch

Tauschen kostet 50 Prozent weniger Sternenstaub

Schnappschüsse führen zu einer Überraschung

Befristete Forschung und Raid-Kämpfe

Auch dieses Mal gibt es wieder befristete Forschung und Spezialforschung, die ihr abschließen könnt. Die Spezialforschung kostet dich knapp einen Euro. Die befristete Forschung ist für alle Spieler von 14 bis 22 Uhr verfügbar und bringt dir bis zu vier King-Steine ein, die du zum Entwickeln von Flegmon benötigst.

In Raid-Kämpfen der Stufe 4 triffst du auf Flegmon und Galar-Flegmon. Zu beachten ist hier, dass kein Beitritt per Fern-Raid-Pass möglich ist. Besiegst du ein Flegmon in einem Raid, dann spawnen 30 Minuten nach deinem Sieg besonders viele Flegmon und Galar-Flegmon in der Umgebung. Ihr habt die Chance, auch hier auf schillernde Exemplare zu treffen. Die Wahrscheinlichkeit ist dabei dieselbe, wie während dem Rest des Community Days. Alle weiteren Informationen und Details findest du auf der offiziellen Website des Community Days.